Según la propuesta, entregada ante la Cámara de Diputados, el incentivo tendría un cálculo equivalente a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, conforme a la propuesta que se formule. Foto: Andina
Según la propuesta, entregada ante la Cámara de Diputados, el incentivo tendría un cálculo equivalente a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, conforme a la propuesta que se formule. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno plantea establecer incentivos económicos de carácter voluntario para los servidores públicos que opten libremente por su salida, como parte de las facultades legislativas solicitadas para impulsar una reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil.

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