El Gobierno presentó al Congreso de la República el proyecto de crédito suplementario por más de S/8.200 millones, que tiene como objetivo el financiamiento de acciones frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, impulso a la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales. El documento, que se enmarca en la proposición 00005-2026-2031-CR, fue ingresado este miércoles 30 de setiembre.

En el documento se detalla que los recursos podrán transferir son un total de S/8.228.414.502 (unos S/.8.228 millones), para diversos pliegos del Gobierno Nacional y de gobiernos regionales.

Es así que se autoriza al Gobierno Nacional a realizar operaciones de endeudamiento e impacto financiero mediante la emisión interna o externa de bonos por un monto de hasta S/ 4.428.734.398 (más de 4.428 millones), con un plazo de ejecución vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Estos recursos extraordinarios no estarán sujetos a las reglas ni a los límites ordinarios de endeudamiento y se destinarán de forma exclusiva a proyectos de inversión pública, mantenimiento de infraestructura educativa y obras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Propuestas resaltantes

Entre las medidas planteadas figura duplicar, de S/350 a S/700, la subvención bimestral que reciben más de 700.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema a escala nacional a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Esta subvención adicional de S/350 se entregaría junto con el pago de noviembre - diciembre 2026. El Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis) calcula 824.351 usuarios de este programa social del Estado.

La iniciativa también contempla reforzar el equipamiento de la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado, ampliar los empleos temporales del programa Llamkasun Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y adquirir kits escolares para familias de menores por medio de una transferencia de recursos a los núcleos ejecutores de Compras a MYPErú. Estos kits incluirían buzo, zapatillas, polo, mochila y cuadernos.

Otro punto resaltante es el mantenimiento de colegios, para lo cual el Ministerio de Educación (Minedu) abona subvenciones a directores. Para ello, se contabilizan 12.054 locales escolares y destinar S/461,6 millones.

Así también, en cuanto la situación de los combustibles, se propone transferencias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para pagar obligaciones con productores e importadores, que son S/250 mil millones.

En el sector educación, además, se incluiría un bono de S/300 para el personal administrativo de este sector, bajo el Decreto Legislativo 276. Cabe precisar que dicho monto no es remunerativo ni pensionable y alcanza a 48.525 beneficiarios (lo que representa un costo de S/14.6 millones).

De otro lado, el Ministerio del Interior (Mininter) ejecutará Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) sin exigir declaratoria de estado de emergencia. Para lo cual se incluyen camionetas y chalecos antibalas por unos S/245 millones.

En relación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se podrán hacer modificaciones presupuestarias para conectividad y telecomunicaciones en zonas rurales.

Respecto a la emisión de bonos, el proyecto de crédito suplementario plantea que podrá hacerse hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, con ello s financia proyectos de inversión, IOARR e intervenciones de reconstrucción, el mantenimiento de colegios y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá informar al Congreso y a la Contraloría dentro de 30 días tras la operación. Asimismo, los recursos no devengados al cierre de 2026 se devuelven al Tesoro.

¿Cómo se distribuirá la asignación de recursos?

Respecto a la distribución por niveles de gobierno, el Gobierno Nacional concentrará S/ 3.735.678.926 por la fuente de Recursos Ordinarios y S/ 4.442. 272. 238 mediante operaciones oficiales de crédito, mientras que los Gobiernos Regionales recibirán asignaciones por S/ 50.463.338 (alrededor de S/50, 4 millones).

Defensa: S/1.832 millones. Incluye S/1.197 millones para Aviones Caza Fase II y S/499 millones para pensiones.

S/1.832 millones. Incluye S/1.197 millones para Aviones Caza Fase II y S/499 millones para pensiones. Transportes y Comunicaciones: S/1.038 millones.

S/1.038 millones. Interior: S/847 millones para pensiones de la Caja Militar Policial, más S/250 millones para inversiones.

S/847 millones para pensiones de la Caja Militar Policial, más S/250 millones para inversiones. Vivienda y Saneamiento : S/380 millones.

: S/380 millones. Educación: S/525 millones, más S/237 millones para el IPD por los Panamericanos.

S/525 millones, más S/237 millones para el IPD por los Panamericanos. Salud : S/83.8 millones (Minsa, recursos ordinarios) y S/347.3 millones (Minsa, endeudamiento), más S/260.5 millones para el SIS.

: S/83.8 millones (Minsa, recursos ordinarios) y S/347.3 millones (Minsa, endeudamiento), más S/260.5 millones para el SIS. Producción: S/506 millones, principalmente para los kits escolares.

S/506 millones, principalmente para los kits escolares. Pensión 65: S/303.5 millones.

S/303.5 millones. Agrario : cerca de S/247 millones.

: cerca de S/247 millones. Presidencia del Consejo de Ministros: S/232 millones (S/180 millones para conectividad satelital y S/52 millones para campañas publicitarias).

S/232 millones (S/180 millones para conectividad satelital y S/52 millones para campañas publicitarias). Trabajo (Llamkasun Perú): unos S/201 millones.

(Llamkasun Perú): unos S/201 millones. Proinversión: S/260 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao.

S/260 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao. Gobiernos regionales (Anexo II): S/50.5 millones. Incluye S/33 millones para infraestructura educativa en Ayacucho, S/9.5 millones para la visita del Papa León XIV a Lambayeque y fondos para vacunación contra el dengue.

Escenarios y riesgos

En el plano fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas sustenta la propuesta de este texto sobre una proyección de crecimiento del PBI de 3,4% para el 2026y una reducción del déficit fiscal estimado a 1,2% del PBI. Un nivel por debajo del límite de 1,8%, lo que deja un margen de unos S/8.400 millones, impulsado por el incremento en la recaudación tributaria derivada de las exportaciones de cobre y oro.

En el documento, además, el MEF advierte riesgos ante una posible intensificación de El Niño y las disrupciones en el mercado de petróleo por el conflicto en Medio Oriente.