Se destina un total de S/8.228.414.502 (unos S/.8.228 millones), para diversos pliegos del Gobierno Nacional y de gobiernos regionales. Foto: GEC.
Se destina un total de S/8.228.414.502 (unos S/.8.228 millones), para diversos pliegos del Gobierno Nacional y de gobiernos regionales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Gobierno presentó al Congreso de la República el proyecto de crédito suplementario por más de S/8.200 millones, que tiene como objetivo el financiamiento de acciones frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, impulso a la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales. El documento, que se enmarca en la proposición 00005-2026-2031-CR, fue ingresado este miércoles 30 de setiembre.

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