José María Balcázar, presidente del Perú, anunció que en las próximas horas el Gobierno presentará al Congreso de la República el crédito suplementario destinado a financiar proyectos de continuidad y nuevas obras en el país.

En ese sentido, Balcázar advirtió que la falta de inversión e industrialización limita las posibilidades de desarrollo nacional, por lo que consideró necesario avanzar hacia proyectos de mayor alcance que permitan beneficiar a la ciudadanía.

“Si continuamos con estos tipos de situaciones, de que no se invierte y no se industrialice en el país, es un camino sin retorno. La pobreza aumenta cada día y esa no es la solución”, señaló.

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El mandatario además destacó que el Gobierno viene desarrollando proyectos de gran impacto en diversas regiones y promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la educación superior de los jóvenes peruanos.

“Estamos incluyendo Puno, Cusco, estamos destrabando proyectos de gran alcance para que beneficien a las grandes mayorías nacionales. Estamos creando universidades para que los hijos del pueblo se eduquen mejor”, agregó.