Resumen

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El mandatario además destacó que el Gobierno viene desarrollando proyectos de gran impacto en diversas regiones. Foto: Andina.
El mandatario además destacó que el Gobierno viene desarrollando proyectos de gran impacto en diversas regiones. Foto: Andina.
Por Redacción EC

José María Balcázar, presidente del Perú, anunció que en las próximas horas el Gobierno presentará al Congreso de la República el crédito suplementario destinado a financiar proyectos de continuidad y nuevas obras en el país.

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