Resumen

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Para acceder al monto, los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud | Foto: Archivo GEC
Para acceder al monto, los interesados tienen plazo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley N.º 32577, que otorga una bonificación económica excepcional y vitalicia de S/ 1 130 a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas.

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