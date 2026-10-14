El Gobierno autorizó la transferencia de recursos que superan los S/19 millones a favor de diversos gobiernos regionales para financiar el pago de beneficios laborales de profesores y auxiliares de educación, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 216-2026-EF, permitirá financiar la asignación por tiempo de servicios (ATS), la compensación por tiempo de servicios (CTS) y el subsidio por luto y sepelio, de acuerdo con la normativa vigente y según corresponda a docentes y auxiliares nombrados y contratados.

La transferencia comprende S/18 millones 417 mil 702 para gastos de personal y obligaciones sociales, y S/588 mil para pensiones y otras prestaciones sociales. Los montos asignados a cada gobierno regional se detallan en los anexos de la norma, publicados en las plataformas institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Educación.

Los recursos provienen del presupuesto institucional del Ministerio de Educación.

La norma lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y del ministro de Educación, José Antonio Chang.