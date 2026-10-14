Los recursos provienen del presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Foto: EC.
Los recursos provienen del presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Foto: EC.
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

El Gobierno autorizó la transferencia de recursos que superan los S/19 millones a favor de diversos gobiernos regionales para financiar el pago de beneficios laborales de profesores y auxiliares de educación, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

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