Once inversiones a cargo de gobiernos locales recibirán financiamiento por hasta S/24,6 millones, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizara un crédito suplementario para proyectos de infraestructura de transporte, desarrollo agropecuario y movilidad urbana.

Los recursos, provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, serán incorporados al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 272-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.

El financiamiento comprende inversiones gestionadas por tres sectores. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) solicitó recursos para proyectos en beneficio de siete gobiernos locales, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) gestionó fondos para iniciativas agropecuarias en otros tres municipios.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó recursos para financiar inversiones en tres gobiernos locales.

Plazos y condiciones para los municipios

Los gobiernos locales beneficiados deberán aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en un plazo máximo de cinco días calendario, contados desde la entrada en vigencia del decreto.

La norma también establece que los fondos deberán destinarse exclusivamente a las inversiones contempladas en el decreto. Por tanto, no podrán utilizarse para otros fines, bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes.