Gobiernos regionales comprarán excedente de papa por S/ 1,5 millones

El Gobierno emitirá un Decreto de Urgencia para la adquisición de excedentes de producción de papa a través de cinco gobiernos regionales. Con este acuerdo, se puso fin a la huelga iniciada por los productores de dicho tubérculo.

Como se recuerda, los productores de papa iniciaron un paro debido a la caída del precio de dicho producto y por las toneladas del mismo que estarían siendo importadas por el país.



Para atender el reclamo, el nuevo titular del Minagri, José Arista, señaló que los gobiernos regionales de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Junín comprarán los excedentes de los productores por un monto de hasta S/1,5 millones.

No obstante, Arista precisó que no hay un precio fijado y que no intervendrían en cuanto al mismo.

También, como parte de los acuerdos, se informó que el paro será levantado a las 12 a.m. en los departamentos mencionados anteriormente. De esta manera, se liberarán las vías bloqueadas.

Por último, Arista dio a conocer que se instalará una mesa técnica entre los productores de papa, el Minagri y los gobiernos regionales. Esta, según precisó, se realizará el próximo miércoles 17 en la ciudad de Lima.

"Hay que ir tomando decisiones y monitoreando cómo va la evolución del precio", señaló el ministro.

#Urgente Acta de acuerdos con productores de #papa. Se facultará a GOREs comprar excedente de producción de papa y se levantará paro en regiones. pic.twitter.com/QYOmbVFlUY — MINAGRI - PERÚ (@minagriperu) 11 de enero de 2018

EL DATO

Los agricultores señalaron que el precio de la papa bajó de S/0,60 a S/0,20 en la chacra. Además, explicaron que no pueden subir su valor debido a las toneladas de papa importada que estarían ingresando al Perú.

Lea más noticias de Economía en...