Gonzalo Tamayo, extitular del Minem: “Lo importante de todo es que Petro-Perú ha perdido a su madrina política”

La dación del DU 010-2025, que dispone la reorganización y división de Petro-Perú, ha remecido el sector hidrocarburos con voces a favor y otras en contra. Para Gonzalo Tamayo, economista y socio de Macroconsult, lo importante de esta norma es que revierte años de boicots contra los sucesivos intentos de reorganizar a la petrolera estatal.

- El gobierno busca restructurar a Petro-Perú, pero sin inyectar dinero para pagar sus deudas. ¿Qué solución hay para sus acreedores, habida cuenta de que el DU 010-2025 no menciona nada al respecto, tal cual señalan las petroleras de Piura?

No voy a focalizar la situación del sector hidrocarburos. Uno puede cuestionar el DU, pero lo que no puede cuestionar es que la vacancia de Dina Boluarte ha permitido que el paraguas político que defendía a Petro-Perú ya no exista.

- ¿Esa es la importancia del DU?

Lo que ocasiona el DU es que hace más explícita la decisión del nuevo Gobierno de encaminar una solución para Petro-Perú, con la finalidad de que los siguientes gobiernos tengan una administración más tranquila.

- ¿El DU representa un parte-aguas en la actitud del Ejecutivo hacia Petro-Perú?

Uno puede criticar que al DU, “le falta ‘a’, ‘b’ o ‘c’”, pero lo más importante es la decisión política del Gobierno y el respaldo que le da a la ministra de Economía y Finanzas, al ministro de Energía y Minas, y a Proinversión, para evitar que sigamos poniendo dinero bueno sobre dinero malo, y afectando a todos los que pagamos impuestos.

- Sin embargo, hay voces que señalan que este Gobierno no debería tomar decisiones trascendentales, como la reestructuración de Petro-Perú, porque se trata de un gobierno de transición. ¿Esa crítica tiene sentido?

Todos sabemos quiénes son los que están diciendo esto. Es muy claro que quienes dicen eso son los voceros de Petro-Perú.

- Los cuales han perdido algo de fuerza con la salida de Dina Boluarte.

Dina Boluarte boicoteó varios intentos de ministros del MEF y del Minem por encarrilar el problema. Todo eso fue boicoteado por ella. Además, hubo un momento en el cual Petro-Perú llegó a capturar al Minem. Esa situación, afortunadamente, se ha revertido porque Petro-Perú ha perdido a su madrina política con la vacancia de Dina Boluarte.

El Congreso tuvo que vacar a Dia Boluarte para que, finalmente, el paraguas político que defendía a Petro-Perú desaparezca. (Foto: Andina)

- ¿Eso significa que el Gobierno tiene las manos libres para despedir a los funcionarios que llevaron a Petro-Perú a su crisis presente?

Es cierto que hay una burocracia dorada que ha capturado a Petro-Perú y que ha manejado la empresa en función de sus propios intereses. Y también es cierto que hay funcionarios que están en edad de jubilación desde hace un buen tiempo. Esos ajustes de personal van a tener que hacerse paulatinamente, pero yo creo que lo principal es definir cuál debe ser la política correcta de precios de Petro-Perú y la mejor manera de ahorrar costos.

- ¿Eso es lo principal?

Y hacer todo eso en el mayor entorno de transparencia posible porque a Petro-Perú se la ha conocido por ser una empresa poco transparente.

- ¿Qué debe hacer el Gobierno con las deudas de Petro-Perú? ¿Al final, no tendrá que inyectarle capital para sacarla de apuros?

Yo creo que debemos esperar a ver la propuesta de ProInversión porque Petro-Perú tiene muchas deudas y revertir una problemática como la que tiene ahora no se dará de manera inmediata.

- Hay expertos que advierten que la venta de activos puede demorar o no encontrar interesados. ¿No es un riesgo grande para Petro-Perú?

Lo que es cierto es que, en este momento, la empresa no está generando valor sino destruyéndolo. Solucionar eso requiere un proceso previo de reorganización y reestructuración para encontrar un esquema que tenga sentido. En ese contexto, queda claro, lamentablemente, que los acreedores corren contra el tiempo, tanto los locales como los internacionales, que, probablemente, son los que tienen las acreencias más grandes.

- ¿Queda claro, entonces, que el Gobierno tendrá que sentarse a negociar con todos ellos para explicarles los alcances del DU?

Prefiero no entrar en detalles, pero creo que lo más importante de todo esto es que Petro-Perú ha perdido a su madrina política. Y tenemos una oportunidad de que el siguiente Gobierno, sea el que sea, entre a gobernar con más tranquilidad.

Petro-Perú podría ser escindido de muchas maneras, incluyendo una en la cual no se tenga en cuenta la integración vertical, señala Gonzalo Tamayo. (Fuente: Andina)

- ¿Cuál debería ser la división patrimonial idónea para Petro-Perú? Algunos expertos en petróleo sostienen que se debe respetar la integración vertical de la empresa. ¿Debe ser así?

Yo creo que la idea de la integración vertical la defienden los petroleros de la vieja guardia. Son ellos los que se oponen a la desintegración como una alternativa.

- ¿La desintegración es una alternativa?

Cuando se discutió, hace 40 años, el proceso de desintegración vertical del sector eléctrico, los eléctricos decían que no se podía separar la generación eléctrica, de la transmisión y la distribución.

- Y al final se hizo de esa manera.

Claro. Los ingleses lideraron ese proceso hace, precisamente, cuarenta años; luego siguieron los chilenos, y hoy muy poca gente discute sobre si la desintegración vertical en electricidad funciona.

- ¿Se puede hacer lo mismo con Petro-Perú, entonces?

No es lo mismo, pero, en temas conceptuales debería ser la misma crítica.