El acuerdo establece que el Gobierno Regional brindará las facilidades para disponer de aproximadamente 11 hectáreas del Campo Ferial Cerro Juli. Foto: GEC.
El acuerdo establece que el Gobierno Regional brindará las facilidades para disponer de aproximadamente 11 hectáreas del Campo Ferial Cerro Juli. Foto: GEC.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

El Gobierno Regional de Arequipa (GORE) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) suscribieron un convenio de cooperación institucional que asegura la realización de Perumin 38, Perumin 39 y Perumin 40 en el Campo Ferial Cerro Juli.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.