El Gobierno Regional de Arequipa (GORE) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) suscribieron un convenio de cooperación institucional que asegura la realización de Perumin 38, Perumin 39 y Perumin 40 en el Campo Ferial Cerro Juli.

El acuerdo establece que el Gobierno Regional brindará las facilidades para disponer de aproximadamente 11 hectáreas del Campo Ferial Cerro Juli, considerando los espacios y períodos necesarios para el montaje, realización y desmontaje de cada edición. El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de diciembre de 2031, permitiendo planificar con anticipación la realización de las tres próximas convenciones en Arequipa.

La permanencia de Perumin representa, además, una oportunidad para continuar dinamizando la economía de Arequipa, debido al movimiento de participantes, empresarios, especialistas, delegaciones y visitantes que genera un encuentro de esta naturaleza, destacó el Gobierno Regional de Arequipa.

Su realización tiene un efecto dinamizador sobre actividades vinculadas al turismo, hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios, además de fortalecer la proyección de Arequipa como sede de grandes eventos y punto de encuentro de la actividad minera.

A este impacto se suma un beneficio directo para la infraestructura de Cerro Juli. Como contraprestación por los derechos otorgados para cada edición, el IIMP ejecutará y entregará al Gobierno Regional S/3 millones, incluido IGV, en obras civiles e inversiones, alcanzando un compromiso acumulado de S/9 millones por las tres ediciones. Las intervenciones estarán destinadas a la infraestructura del Campo Ferial Cerro Juli y serán priorizadas y aprobadas por el GORE Arequipa.

Las obras específicas serán determinadas mediante los anexos correspondientes a cada edición, en los que se establecerán las intervenciones y sus respectivas características y valorizaciones. De esta manera, la continuidad de PERUMIN permitirá también avanzar progresivamente en el mejoramiento de la infraestructura permanente del Campo Ferial Cerro Juli, dejando inversiones que permanecerán a favor del Gobierno Regional. El IIMP asumirá, además, las obligaciones vinculadas a seguros, seguridad, protección ambiental, permisos y servicios necesarios para el desarrollo de cada convención.

El convenio, suscrito este 10 de agosto de 2026 por el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez; el presidente del Consejo Directivo del IIMP, Juan Carlos Ortiz Zevallos; y el gerente general del instituto, Gustavo Adolfo de Vinatea Bellatín, permitirá que Arequipa continúe albergando PERUMIN y aprovechando su capacidad para generar actividad económica, promover la región y atraer visitantes e inversiones, al tiempo que se fortalece de manera permanente la infraestructura de Cerro Juli.