La gratificación navideña es uno de los ingresos más esperados del año. Al tratarse de un pago adicional que reciben los trabajadores dependientes, suele destinarse a gastos propios de la temporada, como regalos o incluso viajes de fin de año.

En esa línea, César Chang, experto en finanzas y vicepresidente de Finanzas y Operaciones de AFP Integra, señaló que la gratificación es una herramienta poderosa si se administra de manera adecuada y estratégica.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“No se trata de cuánto se recibe, sino de cómo se utiliza ese monto. Reservar una parte para objetivos concretos de ahorro o inversión puede generar un impacto duradero en el bienestar financiero”, precisó Chang.

De acuerdo con un estudio de Activa Research, una parte importante de la población destinará su gratificación al pago de deudas, una de las decisiones más recomendables, ya que permite reducir intereses y acelerar la salida de compromisos financieros.

No obstante, el estudio también reveló un cambio relevante: el ahorro y la inversión ganan protagonismo, reflejando una búsqueda de mayor equilibrio entre orden financiero y bienestar personal.

MÁS INFORMACIÓN: BCRP pone en circulación moneda de plata por el bicentenario de la fundación del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco

Frente a este escenario, el ejecutivo compartió tres recomendaciones para dar a la gratificación. El primero es planificar los gastos de inicio de año. Enero suele concentrar pagos como educación, impuestos y otros compromisos que pueden impactar en el presupuesto familiar. Chang señaló que reservar una parte de la gratificación para cubrir estos gastos permitirá empezar el año con mayor tranquilidad y sin afectar tu capacidad de ahorro.

Otra recomendación es empezar a ahorrar de forma simple y práctica. “El ahorro no requiere grandes montos ni estructuras complejas. Separar un pequeño porcentaje de la gratificación para un fondo personal ayuda a desarrollar el hábito y a consolidarlo durante el resto del año”, agregó.

Finalmente, Chang recomendó empezar invirtiendo con montos accesibles. “Una vez fortalecido el hábito del ahorro, es posible explorar alternativas de inversión sin necesidad de grandes sumas”, aclaró. Por ejemplo, los Aportes Voluntarios, con o sin fin previsional, permiten hacer crecer el dinero de manera flexible y con enfoque de largo plazo.