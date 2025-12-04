Los sectores donde más se recibe la gratificación pertenece a la categoría otros (11%), el 11% a construcción, otro 11% a administración y finanzas, el 10% a tecnología y sistemas, el 8% a producción y logística, y el 6% a educación. Foto: GEC.
Los sectores donde más se recibe la gratificación pertenece a la categoría otros (11%), el 11% a construcción, otro 11% a administración y finanzas, el 10% a tecnología y sistemas, el 8% a producción y logística, y el 6% a educación. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

El 85% de las personas trabajadoras en Perú considera que la es un factor que impulsa su motivación laboral, según un estudio que recoge la percepción de talento y especialistas en recursos humanos.

Según la investigación, el 36% de los trabajadores destinará este pago adicional a saldar deudas o créditos, mientras que el 15% señaló que lo utilizará para ahorrar. Asimismo, el 14% planea invertir en estudios y el 8% lo usará para inversiones personales.

Maro Villalobos

El director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, Diego Tala, indicó que la gratificación continúa siendo un motor clave en el desempeño laboral y un apoyo importante para el bienestar financiero de los trabajadores. Añadió que el 100% de los especialistas en recursos humanos consultados percibe que este beneficio tiene un impacto positivo en la productividad de las organizaciones.

El estudio, que encuestó a 256 trabajadores y especialistas en recursos humanos del país, también analizó los sectores donde más se recibe gratificación. El 33% pertenece a la categoría “otros”, el 11% a construcción, otro 11% a administración y finanzas, el 10% a tecnología y sistemas, el 8% a producción y logística, y el 6% a educación.

Respecto a los montos, el 33% indicó que no recibe gratificación, mientras que un 9% percibe más de S/ 5 000 y un 10% recibe menos de S/ 500. El 60% señaló que recibe este pago el mismo 15 de diciembre, fecha límite establecida por ley.

Además, el 99% de los encuestados considera que la gratificación es un beneficio importante para su economía familiar. No obstante, el 66% afirmó que el monto recibido no es suficiente, dos puntos porcentuales más que en 2024.

Desde la perspectiva de las organizaciones, el 83% de las empresas otorga este beneficio y el 86% reporta no tener dificultades para gestionar los pagos. Entre los principales desafíos, el 58% mencionó el cálculo del monto correcto y el 14% los problemas económicos para asumir el gasto.

