Antes del 15 de julio, las empresas del régimen privado deben depositar la gratificación por Fiestas Patrias a sus trabajadores. Foto: GEC.
Antes del 15 de julio, las empresas del régimen privado deben depositar la gratificación por Fiestas Patrias a sus trabajadores. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Antes del 15 de julio, las empresas del régimen privado deben depositar la gratificación por Fiestas Patrias a sus trabajadores, un beneficio que este año alcanzará a más de cuatro millones de peruanos en planilla. Para quienes tienen entre sus metas comprar una vivienda, este ingreso extraordinario puede convertirse en un impulso real para acercarse a su primer departamento.

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