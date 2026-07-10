Antes del 15 de julio, las empresas del régimen privado deben depositar la gratificación por Fiestas Patrias a sus trabajadores, un beneficio que este año alcanzará a más de cuatro millones de peruanos en planilla. Para quienes tienen entre sus metas comprar una vivienda, este ingreso extraordinario puede convertirse en un impulso real para acercarse a su primer departamento.

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El momento, además, es favorable: según cifras de CODIP, durante el primer trimestre de 2026 la venta de viviendas en Lima Metropolitana creció 25% frente al mismo periodo del año anterior, y el índice de absorción mensual se ubicó en 5,6%, por encima del promedio de los últimos cinco años, lo que indica que la oferta se está vendiendo más rápido de lo que se repone.

“La gratificación no debería verse sólo como un ingreso para gastos de temporada. Bien planificada, puede ser el punto de partida para dar el primer paso hacia un departamento propio, sobre todo en un mercado donde la demanda sigue en aumento”, señala Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

En ese sentido, la especialista comparte 5 estrategias para aprovechar este ingreso si tu objetivo es comprar un departamento:

Ábrete una cuenta exclusiva para tu meta: en lugar de mezclarla con los gastos habituales, se recomienda separarla en una cuenta destinada solo a la vivienda. Si se mantiene esta disciplina en julio y diciembre, en un año se puede acumular el equivalente a dos sueldos adicionales sin afectar el presupuesto mensual. Destina el monto a tu cuota inicial: en Perú, este pago suele representar entre el 10% y el 20% del valor del inmueble. Usar la gratificación aquí reduce el monto que necesitarás financiar y, en algunos casos, puede complementarse con programas como el Nuevo Crédito Mivivienda, que incluye el Bono del Buen Pagador para compradores que califiquen. Sanea tus deudas antes de pedir un crédito hipotecario: si hay compromisos pendientes, usar parte del monto para reducirlos puede mejorar el perfil crediticio. Las entidades financieras evalúan el nivel de endeudamiento antes de aprobar un préstamo, así que llegar con menos deudas puede traducirse en mejores condiciones y tasas. Elige una inmobiliaria con respaldo: antes de destinar la gratificación a la compra de un departamento, revisa indicadores de satisfacción y el historial de la empresa. La satisfacción neta del sector inmobiliario alcanza un 46%, mientras que las inmobiliarias certificadas por Best Place to Live superan ese promedio con un 63% al ofrecer una mejor experiencia en la gestión comercial, la entrega del inmueble y el servicio postventa. Evalúa comprar en preventa: más del 80% de las compras de vivienda en Lima se realizan en etapa de planos o construcción. Adquirir en esta fase suele significar precios más accesibles frente a un departamento terminado, por lo que el mismo monto puede rendir más si se usa para separar un proyecto en preventa.

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“Cada gratificación destinada con un objetivo claro acerca al comprador a su meta. Lo importante es no verla como un ingreso de un solo uso, sino como parte de un plan de compra pensado con tiempo, asesoría confiable e información correcta sobre el proyecto elegido”, concluyó Pasache.