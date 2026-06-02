La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) rechaza categóricamente la firma de la Adenda N° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), anunciada hoy por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP).

“El Gobierno de transición ha suscrito una adenda incompleta sin escuchar a los gremios del sector aéreo y turístico, la cual no elimina la TUUA de Transferencia Internacional ni resuelve su impacto negativo en la competitividad del país”, indicó la aerolínea mediante un comunicado.

Aetai recordó que, durante semanas. el MTC recibió por parte de los gremios, pronunciamientos y oficios formales que le exigían transparencia respecto a los informes técnicos que sustentan la firma de la Adenda N° 9, así como respecto a su legalidad y viabilidad económico-financiera.

“Pese a ello, dieron luz verde a este documento sin haber incorporado las observaciones planteadas. La falta de transparencia, incluso, derivó en cuestionamientos desde el Congreso de la República: en mayo aprobaron un dictamen que declaró de interés nacional la negociación de una nueva adenda referida a la TUUA de Transferencia Internacional y Nacional. Además, hay hasta tres procesos judiciales donde se cuestiona los aspectos relacionados a la tarifa y la adenda que le dio origen en 2013”, explicaron los gremios.

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A ello se suma la negociación exprés entre el MTC y Lima Airport Partners (LAP). Los gremios cuestionaron el tiempo de evaluación de la adenda, indicando que el propio viceministro de Transportes reconoció ante el Congreso que una adenda de esta envergadura requiere habitualmente de una evaluación de dieciocho meses; sin embargo, el MTC la cerró en solo nueve.

“El resultado de lo firmado hoy es que el Estado renuncia a percibir ingresos por la TUUA de Transferencia Nacional y se compromete a compensar a LAP con recursos del erario, mientras la TUUA de Transferencia Internacional de US$11,86 (por tramo) permanecerá intacta hasta el 2041”, remarcaron.

Los pasajeros que hacen escala en Lima seguirán pagando esa tarifa por quince años más, con el mismo servicio del concesionario. “Es decir, el único actor que sale ganando con la Adenda N° 9 es LAP”, subrayó Aetai.

El gremio también remarcó que eliminar la TUUA de Transferencia Nacional no resuelve el problema, Instaron a que se opte por una adenda que anule también la TUUA de Transferencia Internacional, ya que está afectando la competitividad del Perú.

“Sin pasajeros en conexión, las rutas directas que benefician a todos los peruanos pierden viabilidad económica. Ocho rutas internacionales desde y hacia Lima ya han sido canceladas, y la brecha competitiva seguirá ampliándose. Invocamos a las autoridades que sean designadas por el próximo Gobierno a eliminar la TUUA de Transferencia Internacional. El problema de fondo no está resuelto”, finalizó AETAI.

Siplap advierte impacto en conectividad y empleo aeronáutico

El Sindicato de Pilotos de Lima Airport Partners (Siplap) expresó su preocupación por la firma de la Adenda N.° 9 y consideró que la eliminación de la TUUA para conexiones nacionales resulta insuficiente mientras se mantenga la tarifa para pasajeros en tránsito internacional hasta el 2041.

Ronald Viñas, secretario general del gremio, sostuvo que cualquier modificación en la estructura de costos aeroportuarios debe evaluarse de manera integral debido a su impacto sobre la demanda, las operaciones aéreas y la conectividad del país. “La aviación es un ecosistema donde cada cambio en los costos genera efectos inmediatos. La consecuencia más directa es la reducción de operaciones y, con ella, menos oportunidades de empleo para pilotos, tripulantes, mecánicos y despachadores peruanos”, señaló.

Según indicó, mantener la TUUA de transferencia internacional afecta la aspiración del Perú de consolidarse como un hub regional, ya que encarece las conexiones y resta competitividad al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez frente a otros terminales de la región. “Cuando se desincentiva el tránsito internacional se produce un efecto dominó: menos pasajeros en conexión, menos rutas directas, menor inversión y una pérdida de posicionamiento del país en el mapa aerocomercial”, afirmó.

Viñas advirtió además que el impacto ya se estaría reflejando en las decisiones operativas de algunas aerolíneas, que optan por trasladar rutas hacia aeropuertos más competitivos. Esto, agregó, no solo afecta a los pasajeros, que deben asumir conexiones más largas y mayores tiempos de viaje, sino también a toda la cadena de empleo especializada vinculada a la actividad aeronáutica.

En ese sentido, el representante de Silap exhortó a las futuras autoridades a revisar el esquema tarifario y promover medidas que fortalezcan la competitividad del Jorge Chávez como centro regional de conexiones. Asimismo, reiteró la disposición del gremio a participar en una discusión técnica que permita evaluar los efectos de la tarifa sobre el desarrollo de la industria aérea nacional.