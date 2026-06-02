Resumen

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AETAI invocó a las autoridades que sean designadas por el próximo Gobierno a eliminar la TUUA de Transferencia Internacional. Foto: GEC.
AETAI invocó a las autoridades que sean designadas por el próximo Gobierno a eliminar la TUUA de Transferencia Internacional. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) rechaza categóricamente la firma de la Adenda N° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), anunciada hoy por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP).

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