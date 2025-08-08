El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por el bajo nivel de recursos asignados a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en el presente año fiscal, lo cual ha provocado la paralización de proyectos, generación de sobrecostos y pérdidas de eficiencia operativa.

Según cifras del portal Consulta Amigable del MEF, al cierre de julio de este año, la ANIN ya ha ejecutado el 85% de su presupuesto modificado (PIM), equivalente a S/3.141 millones, por lo que se requiere dotarla con mayores recursos para darle continuidad a su eficiencia operativa.

La ANIN inició el 2025 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/3.131 millones, monto que solo permitió la ejecución de obras hasta mayo. Esta asignación contrasta con la alta capacidad de ejecución demostrada por la entidad en 2024, cuando superó los S/ 5 200 millones, alcanzando un 98 % de ejecución presupuestal.

Desde el gremio, se advierte que esta insuficiencia presupuestal viene ocasionando graves consecuencias como: costos hundidos, sobrecostos contractuales, paralización de obras y pérdida de confianza en los procesos de contratación pública, afectando la continuidad de las inversiones y limitando su impacto en la reactivación económica del país.

En ese sentido, el gremio de la Cámara de Comercio de Lima solicita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que de manera inmediata se asigne un mayor presupuesto a la ANIN para que la entidad cuente con los recursos necesarios no solo para culminar sus proyectos vigentes este año, sino también para sostener su cartera de inversiones en los siguientes ejercicios fiscales.

“Es de suma urgencia la transferencia de nuevos recursos a la ANIN para asegurar la continuidad de la ejecución de las obras de la entidad durante el ejercicio fiscal 2025. De no transferirse dichos recursos se corre el peligro de perder lo ya ejecutado en las obras de defensa contra el Fenómeno de El Niño, generando una pérdida mayor a los S/200 millones”, expresó el gremio.

Asimismo, instó al MEF a tomar medidas urgentes y no comprometer el desarrollo del país ni la generación de empleo. “El país no puede darse el lujo de frenar a una entidad que ha demostrado eficiencia y compromiso con la infraestructura pública. Instamos al MEF a tomar acciones urgentes y estratégicas para no comprometer el desarrollo del país ni la generación de empleo. Debe considerarse que solo en abril de 2024 la ANIN representó el 32.1 % de la inversión pública ejecutada por el Gobierno Nacional”, concluyó el gremio.