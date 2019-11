El gerente de la Asociación de Transporte Terrestre de Pasajeros, Martín Ojeda Trujillo, anunció que el precio de los pasajes interprovinciales se elevaría si el gobierno no amplía la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV).

“En el transcurso del tiempo -más de doce años- nos han venido ampliando [la exoneración] pese a que hemos querido, ante la distorsión del mercado y alta ilegalidad, que sea perenne. Sin embargo, a raíz de este tema coyuntural del Congreso [disolución] consideramos que el Estado será responsable, el 1 de enero, de la subida de los precios de los pasajes”, mencionó el dirigente en RPP.

Sobre el eventual aumento, Ojeda señaló que no podría definirse específicamente, pero se animó a realizar una estimación:

“Nosotros no podemos manejar todos los precios, pero, por ejemplo, un pasaje de Lima a Arequipa que normalmente cuesta 100 soles, el 1 de enero que es la temporada más alta puede costar 120 soles”, mencionó. Agregó que el tema debería solucionarse con un decreto de urgencia.

El ejecutivo anunció que el 15 de noviembre realizarán una asamblea donde analizarán el reclamo de tres beneficios: la devolución del ISC en la gasolina, el IGV y no pagar el mismo peaje que los demás vehículos, aunque sobre este último punto “queda pendiente una mesa de trabajo para discutirlo”.

PICO Y PLACA

Ojeda, que también es director del Consejo Nacional de Transporte, criticó el sistema “Pico y placa” para camiones de carga pesada y consideró que desde el origen se planteó mal.

"No puede ser que una posición política vaya por encima de una posición técnica. Lo técnico no era analizar esta posición de un mes para otro. Se ha impuesto el tema de “Pico y placa” sin conocer el tema de abastecimiento de la ciudad. Consideramos que el pico y placa que está en la carretera, sobre todo la del sur, no va a funcionar por la presencia de los ilegales”, finalizó.