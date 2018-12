Gremio de juegos al azar: "Todos los casinos y tragamonedas ya pagamos impuestos"

Este martes, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un documento que recomendó derogar el decreto legislativo (DL) que aplicaba un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y tragamonedas, actividad de juegos de azar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calificó como una externalidad negativa.

La propuesta vino del congresista Miguel Torres, de Fuerza Popular, quien además preside dicha comisión. Según el parlamentario, dicho decreto legislativo era inconstitucional e iba a generar una "avalancha" de acciones de amparo de parte de las empresas relacionadas con la actividad.

“No tengo problema en debatir, pero ante la ignorancia sería bueno que escuchen y reconozcan si es constitucional o no. Si no quieres casinos o máquinas tragamonedas que se tome una decisión para prohibir la actividad, pero no a través de los impuestos”, remarcó Torres.

Joseph Andrade, director de aduanas y comercio exterior de PwC Perú, explicó a este Diario con anterioridad que con el decreto legislativo impulsado por el MEF, se estableció que por cada máquina tragamoneda se podría tributar entre S/62,25 y S/1.520, dependiendo de los ingresos mensuales que cada una genere; y por cada mesa de juegos de casino, entre S/498 y S/2.988, en función de sus ingresos.



GREMIO DE JUEGOS AL AZAR SE PRONUNCIA

En un comunicado, la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja) dijo mostrarse conforme con la decisión de la Comisión de Constitución, argumentando que las compañías de esta industria ya realizan pagos de tributos mayores que el ISC.

“Todos los casinos y tragamonedas pagamos impuestos: IGV, Impuesto a la Renta e Impuesto al Juego, que es un impuesto especial para nuestro sector que reemplazó al ISC", resaltó la Sonaja.

Según el gremio, el 2017 la industria tributó más de S/297 millones en impuestos; y entre el 2006 y el 2017, pagaron impuestos por más de S/2.500 millones "que el Gobierno viene invirtiendo en el país los últimos 11 años".

"Somos uno de los sectores económicos que más tributos pagan al fisco. Por eso no entendemos por qué se quiso utilizar el ISC ahora como un doble tributo, desnaturalizando además su razón de ser”, señaló Fernando Calderón, Presidente de la Asociación Nacional de Juegos de Azar.

El informe del congresista Miguel Torres señaló que el decreto legislativo 1419 desnaturaliza el ISC porque lo convierte en un impuesto directo, cuando su razón de ser es la de un tributo indirecto. "En el caso del ISC a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, se estaba aplicando directamente a las empresas y no a los consumidores finales", precisó la Sonaja.

Según el presidente del gremio, entre el 2006 al 2017, el dinero recaudado por el Estado con el Impuesto al Juego se distribuyó de la siguiente manera: S/753 millones a las municipalidades provinciales, S/753 millones a las municipalidades distritales, S/376 millones al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, S/376 millones para fondos del tesoro público y S/251 millones al Instituto Peruano de Deporte.

"Seguiremos pagando nuestros impuestos. No es verdad que vayamos a dejar de pagarlos”, puntualizó el presidente de la Asociación Nacional de Juegos de Azar.