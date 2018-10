Gremios se comprometen a construir el 80% de viviendas del plan de reconstrucción

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) junto a la Asociación Peruana de Entidades Técnicas (APET) firmaron un convenio con el que buscan concertar y desarrollar acciones conjuntas, como, por ejemplo, la construcción de 80% de las viviendas del plan de reconstrucción con cambios.

"Este convenio sirve para asegurar el empleo de materiales de calidad en el programa Techo Propio - Construcción en Sitio Propio, mediante el cual se construirán el 80% de las viviendas del plan de reconstrucción con cambios", dijo Enrique Espinosa, presidente de Capeco.

Por su parte, Javier Piqué, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) señaló que, con respecto la reconstrucción con cambios y el uso de materiales de calidad, desde el Ejecutivo se ha venido realizando construcciones de material noble en las zonas de riesgo mitigable.

"En aquellas zonas en las que el riesgo no es mitigable, las personas tendrán que hacer la adquisición de vivienda nueva", añadió el ministro.

FORMALIDAD LABORAL

Por otro lado, el titular del MVCS anunció que este jueves, el Ejecutivo promulgará una nueva versión de la norma E 050 de Suelos y Cimentaciones, en la que se harán precisiones sobre la fabricación de materiales, diseños de excavaciones, entre otras cosas, con la finalidad de evitar posibles accidentes y garantizar la formalidad.

Asimismo, el ministro mencionó que esta mañana participó en la reunión que sostuvo Jorge Muñoz, alcalde electo de Lima, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, en la cual le hizo saber a Muñoz la importancia de luchar contra la informalidad en el sector de la construcción.

"El modelo punitivo de supervisión no ha dado resultados, pero esto, en parte, se debe a que los municipios se ponen de costado y no hacen su trabajo. Muchas de las autoridades se han replegado y no están cumpliendo con sus funciones, excepto los municipios más desarrollados", sostuvo Piqué.



NUEVA SEDE

Por último, el ministro anunció que el MVCS tendrá una sede propia en la que todas las luces serán con tecnología LED, con la que se pretende tener una iluminación eficiente y de bajo consumo.

Además, mencionó que por primera vez en su historia, el MVCS tendría una sede propia y que esta estará ubicada en la avenida República de Panamá, donde antes operaba el Banco de la Nación.