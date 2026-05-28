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Los gremios firmantes hicieron un llamado al MTC a retomar este proceso con todos los actores del hub para alcanzar una adenda consensuada. Foto: Andina.
Los gremios firmantes hicieron un llamado al MTC a retomar este proceso con todos los actores del hub para alcanzar una adenda consensuada. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Las organizaciones del sector aéreo y turístico del Perú expresaron su preocupación ante la potencial firma de la Adenda N°9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé firmar el 29 de mayo de 2026.

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