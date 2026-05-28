Las organizaciones del sector aéreo y turístico del Perú expresaron su preocupación ante la potencial firma de la Adenda N°9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé firmar el 29 de mayo de 2026.

“En su configuración actual, la adenda, elaborada en tiempos mucho menores a los usuales, no recoge las necesidades del sector aéreo ni del turismo peruano, ni explica cómo beneficiará al país y a sus pasajeros. Asimismo, el documento solo propone la eliminación de la TUUA de transferencia nacional, y mantiene la TUUA de transferencia internacional hasta el año 2041 sin un sustento técnico adecuado”, indicaron los gremios.

Además, precisaron que, la TUUA de transferencia internacional, cuyo cobro se inició el 7 de diciembre de 2025, ya ha provocado la cancelación de ocho rutas internacionales desde y hacia Lima, y golpea directamente al turismo: según el propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), esta nueva tarifa provocará pérdidas en turismo receptivo de US$33 millones en 2026.

Respecto al aeropuerto de Lima, alertaron que se mantiene en el sexto lugar de la región creciendo por debajo de otros en Latinoamérica, como Panamá o São Paulo. “Pese a la inauguración del nuevo terminal, que proyectaba 30 millones de pasajeros anuales, el Jorge Chávez cerró el 2025 con 25.4 millones, una brecha que la nueva tarifa solo amplía”, sostuvo el gremio.

Remarcaron además, que la adenda se impulsa con tres procesos judiciales activos: una acción contencioso-administrativa, y dos demandas de amparo. A ello se suma un reciente dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que declara de interés nacional la negociación de una nueva adenda que verse tanto sobre la TUUA de transferencia doméstica como sobre la internacional, con el objetivo de promover la competitividad del aeropuerto y el crecimiento económico y turístico.

El comunicado lo conforman: Comex Perú, Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (Gremtur), Asociación Peruana de Viajes y Turismo (Apavit), Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA Perú) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Finalmente, los gremios firmantes hicieron un llamado al MTC a retomar este proceso con todos los actores del hub para alcanzar una adenda consensuada que solucione efectivamente el problema de fondo. Una adenda que resuelva integralmente la TUUA de transferencia internacional y coloque al Perú en la senda del crecimiento que merece.