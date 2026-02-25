Mediante un comunicado, diversos gremios empresariales, se refirieron a la designación de José Fernando Reyes Llanos, como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, durante el gobierno de José Balcázar.

Los gremios instaron a que se mantengan los equipos técnicos que vienen desempeñando funciones en el Mincetur, así como la continuidad de las negociaciones internacionales, estrategias de promoción, compromisos comerciales y programas sectoriales actualmente en ejecución.

“El comercio exterior y el turismo son pilares esenciales para la generación de empleo formal, divisas, descentralización productiva y crecimiento sostenible. Muchas de las iniciativas en curso responden a procesos técnicos de mediano y largo plazo que requieren previsibilidad, coherencia y estabilidad”, precisaron.

Advirtieron que un cambio de equipo o lineamientos en esta etapa podría generar una incertidumbre innecesaria para el país, además de afectar la confianza en agentes económicos.

“Un cambio de equipos o de lineamientos en esta etapa podría generar una incertidumbre innecesaria, afectar la confianza de los agentes económicos y debilitar los avances logrados con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado”, explicaron.

Finalmente, los gremios reafirmaron su compromiso para trabajar de manera coordinada con el Mincetur, con el objetivo de contribuir a que esta transición se desarrolle con responsabilidad y orientada a velar por los intereses del país.