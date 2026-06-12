Resumen

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Respecto a la reducción de la tasa de drawback del 3% al 1%, los gremios precisaron que dicha medida afectaría directamente a las exportaciones con valor agregado, uno de los principales motores del empleo formal y descentralización productiva. Foto: PCM.
Respecto a la reducción de la tasa de drawback del 3% al 1%, los gremios precisaron que dicha medida afectaría directamente a las exportaciones con valor agregado, uno de los principales motores del empleo formal y descentralización productiva. Foto: PCM.
Por Redacción EC

Los gremios empresariales que representan a las grandes, medianas, pequeñas y microempresas de los sectores industrial, agroindustrial, agroexportador, minero, pesquero, exportador, comercial, y demás actividades productivas del país, expresaron su preocupación por las medidas tributarias que el Poder Ejecutivo estaría impulsando a pocas semanas del cambio de gobierno, las cuales afectarán la competitividad y el crecimiento económico nacional.

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