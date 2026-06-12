Los gremios empresariales que representan a las grandes, medianas, pequeñas y microempresas de los sectores industrial, agroindustrial, agroexportador, minero, pesquero, exportador, comercial, y demás actividades productivas del país, expresaron su preocupación por las medidas tributarias que el Poder Ejecutivo estaría impulsando a pocas semanas del cambio de gobierno, las cuales afectarán la competitividad y el crecimiento económico nacional.

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Entre ellas destacan la reducción de la tasa del drawback del 3% al 1%, el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que afectaría la renovación del parque automotor, y la ampliación de mecanismos de percepción y recaudación del IGV.

“De concretarse, estas disposiciones impactarían negativamente en las exportaciones no tradicionales, desalentarían nuevas inversiones y pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a las cadenas productivas y exportadoras que operan en todo el país”, señalaron los gremios en un comunicado.

Respecto a la reducción de la tasa de drawback del 3% al 1%, los gremios precisaron que dicha medida afectaría directamente a las exportaciones con valor agregado, uno de los principales motores del empleo formal y descentralización productiva.

“Una reducción abrupta de este mecanismo disminuiría la competitividad de nuestras exportaciones frente a otros países que, por el contrario, fortalecen sus instrumentos de promoción productiva y exportadora”, subrayan.

Asimismo, cuestionaron el uso de medidas tributarias de última hora para enfrentar problemas fiscales que tienen su origen principalmente en el crecimiento sostenido del gasto público. “Antes de trasladar mayores costos a los sectores productivos y exportadores, corresponde revisar la eficiencia del gasto estatal y garantizar el uso responsable de los recursos del Estado”.

Además, advirtieron que, modificar las reglas tributarias en las últimas semanas de una gestión gubernamental envía una señal negativa a los inversionistas nacionales y extranjeros. Sostienen que la estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria es un requisito indispensable “para sostener la inversión, las exportaciones y el empleo formal”.