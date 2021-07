Conforme a los criterios de Saber más

El jueves 29 de julio, un día después de la juramentación de Pedro Castillo como mandatario, se conoció que quien lideraría la Presidencia del Consejo de Ministros sería Guido Bellido, congresista de Perú Libre, investigado por la fiscalía por presunta apología al terrorismo, protagonista de un audio del caso los Dinámicos del Centro, y hombre cercano a Vladimir Cerrón.

Cerca a la media noche, pese a que el evento estaba programado para las 8:30 p.m., Castillo tomó juramento solo a 16 ministros de los 18 que correspondía. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia fueron las carteras a las cuales no se les asignó nuevos titulares.

SNMPE

Al respecto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), considera que el nombramiento del gabinete Bellido agudiza la polarización en el país. Esto se da en un contexto, indica De la Flor, en el que el Perú necesita superar las diferencias y construir consensos para combatir la pandemia y promover la recuperación económica.

“Lo que queda claro es que hoy predomina la incertidumbre y la desconfianza. Bajo estas circunstancias, será sumamente complicado fortalecer la gobernabilidad y la institucionalidad del país”, señala De la Flor.

El director ejecutivo de la SNMPE menciona, además, que el mensaje presidencial y los anuncios dados en dicho marco han generado mayor incertidumbre y temor entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

“El hecho de persistir en la convocatoria a una asamblea constituyente es una señal sumamente negativa que socaba la confianza de los agentes económicos, poniendo en entredicho la estabilidad de reglas de juego necesaria para impulsar la inversión privada”, detalla.

Canatur

Por su parte, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y miembro de la Unión de Gremios del Perú, indica que el nombramiento de Guido Bellido como titular de la PCM genera inestabilidad, debido a que tiene un proceso por apología al terrorismo, lo que ha generado, además, que un grupo de profesionales prescindan de participar en el gabinete, siendo reemplazados por personas con muy poca experiencia en los sectores que se les ha asignado.

“Quiero señalar como miembro de la Unión de Gremios del Perú que existe una preocupación, debido a que aún no se designa al ministro de Economía ni al ministro de Justicia. Estas son instituciones que delinean la política económica que debe seguir el gobierno del señor Castillo y la seguridad jurídica que debe acompañar a las decisiones que tome; especialmente, en cuanto a la normativa legal que vaya a generar en los próximos días”, subraya Canales.

Asimismo, Canales menciona que se esperaba un gabinete de más amplia base, que pueda responder a la coyuntura política y económica que por la que atraviesa el país.

“El reflejo de esa inestabilidad política se ha visto en el alza del dólar, que posiblemente en los próximos días se siga incrementando, lo cual va a generar una serie de efectos negativos dentro de la economía peruana. Asimismo, las calificaciones que tenemos en el mercado internacional posiblemente bajen y sean de mayor alto riego, lo cual no le hace bien al país”, indica Canales.

CCL

Similar preocupación mostró Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima.

“Es bastante preocupante el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro, quien tiene un proceso judicial por apología al terrorismo. Es una noticia que conmueve al mercado. No es muy alentador. A eso se suma que dos ministros no han querido juramentar o que no ha encontrado ministros para Economía y Justicia. Esas son dos de las carteras las más importantes. Todo esto indica un movimiento radical de Perú Libre y no sabemos a dónde nos va a llevar esta situación”, indica Anders.

Asomif

A su turno, Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Peru (Asomif), señala que la designación de Guido Bellido como titular de la PCM, los retrasos en la juramentación del gabinete y la ausencia de ministros de Economía y Justicia han causado zozobra e incertidumbre en la población y en los mercados.

“Esas demoras lo único que ha significado es que es un gabinete improvisado, que no estaban en la terna, y que muchos de los actores reales que iban asumir algunas carteras no se presentaron a la juramentación por razones que ya conocemos”, indica Delgado.

Adicionalmente a ello, Delgado resalta que el hecho de no tener un ministro de Economía incrementa la incertidumbre en el país y mayor volatilidad en los mercados. “Es como no tener un gerente financiero que esté manejando las cuentas de manera eficiente, con la finalidad de eliminar la incertidumbre y generar los espacios suficientes de confianza con la premisa de reactivar la economía en todos los sectores”, agrega.

Gobiernos regionales

En esa misma línea, se pronunció Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), al expresar su preocupación por la inestabilidad que genera en el país la falta de un ministro de Economía.

“Preocupa que no se haya designado al ministro de Economía, porque esto genera inestabilidad económica y esperamos que en las próximas horas se designe”, dijo Rúa.

Asociación Pyme Perú

Por su lado, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, le pidió a Castillo no aumentar la desconfianza en la ciudadanía y a mantenerse al margen de intereses personales o partidarios.

“Señor Castillo, la pérdida de capital social en el país es muy grande, no aumentemos la desconfianza en la ciudadanía. La democracia debe ser valorada, respetada y entendida en su cabal sentido de la palabra: participación de todos y no sólo de uno, ni de un solo partido político, no le hagamos daño al país; quien lo ama profundamente -como usted dice-, se faja por él, al margen de intereses personales o partidarios”, dijo Choquehuanca.

IPAE Asociación Empresarial

IPAE Asociación Empresarial, mediante un comunicado, manifestó su “profunda preocupación” por la designación de Guido Bellido como titular de la PCM, debido a sus cuestionadas actitudes misóginas y sus presuntos nexos con el terrorismo.

“Desde IPAE Asociación Empresarial manifestamos a la opinión pública y a las autoridades del Gobierno nuestra profunda preocupación por la designación como Presidente del Consejo de Ministros a Guido Bellido, quien actualmente está siendo investigado judicialmente por apología al terrorismo, y que además es conocido por declaraciones homofóbicas y misóginas”, señala la asociación.

Asimismo, IPAE rechazó que solo hayan dos mujeres como ministras y que el “avance logrado en temas de equidad e inclusión haya retrocedido tanto”

“Solicitamos al Presidente evaluar sus decisiones para evitar acentuar la crisis política y de inestabilidad que venimos sufriendo en los últimos años, para lo cual es importante se empiece por garantizar la democracia, la equidad y la transparencia, que son aspectos fundamentales para el desarrollo del Perú”, subrayó IPAE en su comunicado.

Los pedidos de los gremios al Gobierno

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, indica que esperan que en el más breve plazo se designe a un titular del MEF que le dé tranquilidad al mercado.

“Esperamos que en el más breve plazo se designe a un ministro de Economía y Finanzas que le dé tranquilidad al mercado. Es muy importante que el presidente elija a la persona idónea para el puesto pues, en lo que se refiere a la industria, es el titular del MEF, junto al de Produce y al de Mincetur, quien determina la imposición de salvaguardias a la importación de prendas que estamos pidiendo desde hace meses y que el Gobierno anterior no quiso atender”, dice Saldaña.

Asimismo, Saldaña recalca que es importante designar a un ministro de Economía porque es quien debe diseñar y ejecutar la política económica y las medidas de reactivación económica “de los sectores más golpeados como la micro empresa”.

A ese pedido se sumó Carlos Castro Gao, decano del Colegio de Economistas de Lima (CEL), quien indica que no designar a un ministro de Economía genera más inestabilidad e incertidumbre de la que ya hay por la crisis económica.

Por su parte, Ana María Choquehuanca señala que los gremios de la PYME consideran que quienes ocupen cargos en el más alto nivel deben estar a la altura de lo que el país precisa con urgencia hoy en día: “personas capaces y sin cuestionamientos de ningún tipo”.

Por último, Anders, de la CCL, señaló que lo que debería hacer el Gobierno es establecer de una vez el gabinete ministerial y comenzar a tomar medidas en la dirección correcta.

“Han hablado de muchas cifras pero no dicen de dónde va a salir el dinero. Necesitamos que den señales positivas que ahora no estamos viendo”, subrayó.

