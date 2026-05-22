El presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rodolfo Ojeda, junto a otros gremios empresariales, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesan las micro y pequeñas empresas (mypes) en el país, señalando que la delincuencia y las extorsiones están llevando al sector al borde del colapso.

“Hoy, ser emprendedor en el Perú se ha convertido en un acto de valentía, casi de riesgo extremo. La inseguridad y las extorsiones nos están asfixiando”, afirmó durante conferencia en la CCL junto a representantes de gremios de mypes y pymes presentando una serie de demandas.

Ojeda sostuvo que las mypes representan el 99% del tejido empresarial peruano y generan el 45% del empleo nacional; significando un importante motor para la economía del país; sin embargo, afirmó que “ese motor se está apagando” debido al incremento de la criminalidad.

Según detalló, más de 1.000 negocios han cerrado en lo que va del año debido a amenazas y cobros extorsivos. En 2025 desaparecieron otras 2.200, advirtiendo que, de no tomarse acciones inmediatas, 12 de cada 100 mypes podrían quebrar antes de finalizar el año.

Asimismo, alertó que las pérdidas económicas ocasionadas por la delincuencia y la extorsión superarían los S/6.000 millones anuales. A ello se suma el incremento de denuncias por extorsión, que ya superan las 16.000 en un año, afectando principalmente a comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes.

A su turno, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, advirtió que “cada día una bodega, un restaurante o un taller textil es víctima de amenazas. Sin seguridad, no hay inversión ni empleo, y cientos de mypes cierran cada año”.

Ante este escenario, los representantes gremiales exigieron a los candidatos presidenciales una mayor cercanía con las mypes y propuestas concretas para enfrentar la inseguridad, aliviar la carga tributaria y evitar el cierre de miles de negocios.

Además, demandaron al Congreso priorizar en el próximo pleno una agenda legislativa orientada a la seguridad y alivio económico de las mypes. En ese sentido, figura la aprobación inmediata del Proyecto de Ley 11366, que busca fortalecer la protección de emprendedores frente al crimen organizado y las extorsiones.

Asimismo, solicitaron aprobar los proyectos de ley 13411 y 13559 para permitir el fraccionamiento de deudas tributarias, así como derogar el Decreto Legislativo 1669, al considerar que dificulta la devolución del crédito fiscal. También solicitaron avanzar con el Proyecto de Ley 536, referido al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para que se determine por ley, como ocurre con otros impuestos, y no por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Hoy el MEF usa el ISC como su caja chica y puede aumentarlo de un día para otro, lo que afecta los precios de varios de nuestros principales productos, como las bebidas alcohólicas, azucaradas, cigarrillos, y también de los combustibles, lo que tiene un impacto directo en nuestra estructura de costos. Esto reduce nuestras ventas y ganancias, y deja a miles de bodegas en una situación extremadamente precaria”, expuso Carla Campos, presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub).

Igualmente, exigieron la aprobación del Régimen REMA (Proyecto 7065), orientado a facilitar la competitividad y transformación de mercancías en el país. Finalmente, Ojeda reiteró su llamado al Congreso de la República y a los próximos candidatos presidenciales para convertir la problemática de las mypes en una prioridad nacional.