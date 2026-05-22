Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las pérdidas económicas ocasionadas por la delincuencia y la extorsión superarían los S/6.000 millones anuales Foto: Andina.
Las pérdidas económicas ocasionadas por la delincuencia y la extorsión superarían los S/6.000 millones anuales Foto: Andina.
Por Redacción EC

El presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rodolfo Ojeda, junto a otros gremios empresariales, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesan las micro y pequeñas empresas (mypes) en el país, señalando que la delincuencia y las extorsiones están llevando al sector al borde del colapso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.