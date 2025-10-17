Diversos gremios se pronunciaron sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia que deberá pagar los pasajeros por hacer escala en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que entrará en vigencia desde el próximo lunes 27 de octubre.

Como se recuerda, la concesionaria del terminal, Lima Airport Partners (LAP) dio a conocer que el pago que deberán realizar los viajeros a su llegada a Lima es de 12,67 dólares (incluido IGV).

Al respecto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresa su profunda preocupación por las implicancias que esta situación puede tener sobre la inversión en infraestructura aeroportuaria.

En un comunicado, señaló que la tarifa única de transferencia (TUUA) está establecida en el contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y LAP, y que esta tarifa es esencial para repagar la inversión en la ampliación del aeropuerto y para financiar la expansión y modernización de los servicios aeroportuarios en todo el país.

“Aproximadamente el 50% de lo recaudado se transfiere al Estado peruano, acumulando a la fecha más de USD 2.100 millones destinados a cerrar brechas de infraestructura regional. Sin esta tarifa, el país dejaría de percibir importantes ingresos que afectarían gravemente la inversión en conectividad aérea”, expresó.

“Desconocer las tarifas pactadas vulneraría la seguridad jurídica de las Asociaciones Público Privadas (APP) y enviaría una señal negativa a los inversionistas, justo cuando el Perú necesita más alianzas estratégicas para superar su déficit de infraestructura”, agregó.

Por su parte, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) afirmó que no está en contra de que LAP recupere inversión realizada en la nueva infraestructura aeroportuaria, por ser un “proyecto importante para el desarrollo del turismo y la conectividad del Perú”.

En su pronunciamiento, consideró que no es el momento adecuado para implementar este cobro adicional, pues afectará directamente a los pasajeros en tránsito y a las agencias emisoras y receptivas que aún enfrentan los desafíos de la recuperación postpandemia, además de la desaceleración actual del flujo turístico internacional.

“La falta de información oportuna sobre este cobro podría generar confusión, reclamos y una mala experiencia de viaje para miles de pasajeros que se verán sorprendidos al tener que pagar un monto que no fue informado en su punto de origen”, acotó.

“Por ello, solicitamos formalmente a LAP que postergue la aplicación del TUUA de Transferencia, dejando en ‘stand-by’ el cobro previsto para el 27 de octubre, hasta que se pueda establecer un consenso y una mesa de diálogo con el Estado, los gremios y los actores del sector turismo, con el fin de buscar soluciones equilibradas que beneficien tanto al operador como a los usuarios”, añadió.