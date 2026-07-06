Para Grupo AJE, este premio refleja una visión que nació en Ayacucho y que hoy ha trascendido fronteras. Foto: GEC.
Para Grupo AJE, este premio refleja una visión que nació en Ayacucho y que hoy ha trascendido fronteras. Foto: GEC.
Por Redacción EC

IPAE Acción Empresarial otorgó el Premio IPAE a la Empresa 2025 en la categoría Mejor Expansión Internacional a Grupo AJE, en reconocimiento a su capacidad para consolidar una presencia global sostenida y posicionar a una empresa peruana en diversos mercados internacionales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.