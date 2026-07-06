IPAE Acción Empresarial otorgó el Premio IPAE a la Empresa 2025 en la categoría Mejor Expansión Internacional a Grupo AJE, en reconocimiento a su capacidad para consolidar una presencia global sostenida y posicionar a una empresa peruana en diversos mercados internacionales.

La distinción reconoció el desempeño de Grupo AJE bajo los criterios de impacto y eficacia. La expansión internacional de la empresa inició en 1999 con su ingreso al mercado de Venezuela, para después hacer lo propio en Ecuador y otros países de América Latina, Asia y África. Asimismo, la compañía consolidó un modelo de crecimiento basado en eficiencia operativa, innovación y una amplia red de distribución internacional.

“Recibimos este reconocimiento con enorme gratitud y orgullo. Para Grupo AJE, la expansión internacional representa la materialización de un sueño que comenzó hace 38 años en Ayacucho y que hoy nos permite llevar el talento, la innovación y el espíritu emprendedor peruano a más de 20 países. Este premio reconoce el esfuerzo de miles de colaboradores y reafirma nuestra convicción de que, cuando se sueña en grande y se trabaja con propósito, no existen fronteras para el crecimiento”, comentó Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE.

Para Grupo AJE, este premio refleja una visión que nació en Ayacucho y que hoy ha trascendido fronteras. Expresa la convicción de que las empresas latinoamericanas pueden competir a nivel global sin renunciar a su propósito ni a su identidad.

IPAE Acción Empresarial destacó que las organizaciones reconocidas con este premio representan valores como la innovación, la resiliencia, la visión de largo plazo y el compromiso con el desarrollo sostenible y la competitividad del país.

“Con esta nueva distinción buscamos reconocer a aquellas organizaciones que contribuyen a posicionar al país en el escenario internacional y que, a través de su crecimiento, generan valor económico, empleo, oportunidades y reputación para todos nosotros.Grupo AJE representa de manera ejemplar ese propósito. Es el tipo de liderazgo empresarial que contribuye a fortalecer la confianza en el país, a construir una visión compartida de futuro, y sobre todo guía para las nuevas generaciones de emprendedores y empresarios”, mencionó Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.