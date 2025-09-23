El Grupo BVL, mediante un comunicado, expresó su preocupación ante la reciente Ley N° 32445 que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

De acuerdo con la compañía, los sistemas de pensiones constituyen pilares fundamentales para la protección social y son esenciales para garantizar una seguridad mínima de ingresos en la jubilación proporcionando estabilidad financiera y evitando que millones de personas enfrentan la pobreza en esta etapa de la vida.

Indicaron que la medida afecta la protección social construida durante décadas. “La medida que permite retiros anticipados y masivos de estos fondos previsionales afecta gravemente la protección social construida durante décadas. Además, impacta negativamente en el mercado de capitales local, dado que los fondos de pensiones son actores fundamentales en la inversión en activos financieros, bonos y proyectos de infraestructura”.

En esa línea, Grupo BVL indicó que la ley aprobada tiene un efecto adverso tanto en la estabilidad del sistema previsional como en la dinámica económica del país. “Preservar las condiciones que impulsan la inversión y garantizan la estabilidad financiera resulta clave para fomentar el crecimiento sostenible y de largo plazo del país”, recalcaron.

Asimismo, señalaron que es fundamental impulsar reformas que aseguren la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema previsional, adaptándolo a los desafíos demográficos y laborales actuales. Como ejemplo, destacaron el modelo de Chile que combina el ahorro individual con un componente solidario que brinda protección y suficiencia de las pensiones.

“Un sistema previsional estable es un pilar clave para fomentar la inversión de largo plazo y, con ello, impulsar un crecimiento económico sostenible y beneficioso para todos los sectores”, concluyó el Grupo BVL.