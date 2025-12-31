Grupo Eco Plaza invertirá US$150 millones en 12 nuevos mercados de abastos, ¿dónde estarán y cómo serán?

El Grupo Eco Plaza, que cuenta con proyectos comerciales y mercados, tiene planes ambiciosos para el 2026, año en el que apunta a tener 12 proyectos en el Perú, en los que va a invertir US$150 millones. Luis Chang Ching, CEO del Grupo, adelanta que se estarán concentrando fundamentalmente en el formato de mercados, en base a los estudios que ha realizado la empresa. “A fin de atender a segmentos que si bien consumen en el canal moderno, privilegian el consumo en mercados y bodegas”, comenta.

Además, indica que serían mercados de unos 5 mil m2, aunque la cifra es variable, apuntando a que sean zonales, con unos 700 a 800 puestos, distribuidos en un par de niveles.

¿Dónde se ubicarán? El ejecutivo adelante que tienen en la mira a los distritos más populosos de Lima Metropolitana y otras ciudades fuera de Lima. De los 12 proyectos, tienen ya uno proyectado en Huancayo, y otras ciudades consideradas nodos de comercio. Así también, cuentan con un proyecto en la Avenida Faucett, en el Callao, en la ruta hacia el aeropuerto Jorge Chávez, y otro en Villa María del Triunfo.

Chang precisa que buscan solucionar las necesidades de abastecimiento de los consumidores para que no tengan que trasladarse 20 minutos o más “sino que tengan mercados que les queden a 5 minutos de distancia, lo que permite una mejor distribución urbana y un nuevo enfoque, acercando más el abastecimiento a la población”, resalta.

Cada desarrollo costará, en promedio, US$12 millones, lo que permitirá generar aproximadamente 10.000 puestos comerciales.

Actualmente, cuentan con un proyecto concluido en Ate y tienen en construcción otros en Huaycán y Santa Clara. De los 12 proyectos, siete ya están avanzados.

De hecho, el proyecto que tienen en Faucett podría ser híbrido o mixto (que incluya vivienda). ¿Hay otras zonas con esa prospección? El ejecutivo anota que no podría asegurarlo porque todo dependerá de los tamaños de los terrenos y las posibilidades. “Cada terreno que nosotros recibamos por parte de corredores o propietarios, que tengan cuatro o cinco mil metros cuadrados, son evaluados. A todos se les hace un estudio de equipamiento. Tenemos personas especializadas para ello, esperamos poder hacer este tipo de proyectos en los próximos 12 meses”, responde.

Precisa, eso sí, que la vivienda que planean incluir en algunos proyectos será de carácter social. “El próximo año deberíamos estar en plena construcción y yo creería que incluso algunos se van a completar en el 2026”, dijo.

Agrega que promoverán cursos de inteligencia artificial, en alianza con una empresa de Arabia Saudita, para emprendedores, y ofrecerán descuentos en los puestos para los que asistan al curso.

¿Cómo se financiarán los proyectos? Chang comenta que no puede revelar mucho, pero asegura que el plan cuenta con el respaldo de alianzas estratégicas con fondos de inversión internacionales que impulsarán también la expansión ordenada y sostenible del grupo hacia mercados estratégicos de Latinoamérica, como Panamá, Colombia y Bolivia, en una primera fase del plan de expansión que Eco Plaza proyecta consolidar en los próximos años.

El Grupo Eco Plaza cuenta con 10 años en el mercado como empresa de proyectos inmobiliarios y comerciales, que ya posee más de 10 iniciativas en Lima y en provincias entre mercados y galerías comerciales. En el 2025, el Grupo ha invertido más de S/100 millones.