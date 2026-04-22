Grupo Eco Plaza, corporación peruana abocada al desarrollo de proyectos inmobiliarios comerciales, inició el su primer proyecto de desarrollo del 2026 de uso mixto, vivienda y comercio, con más de 22,000 m².

El proyecto estará ubicado de manera estratégica en el Óvalo de Santa Anita, en la intersección de la Av. La Molina y la Av. Nicolás Ayllón, distrito de Ate, una de las zonas de mayor flujo comercial y logístico de Lima Este.

De acuerdo con Eco Plaza, dicho proyecto tendrá comercio y actividades urbanas mixtas, permitiendo el desarrollo del formato vivienda y comercio, que vienen promoviendo en línea con su propuesta de valor: formalizar el comercio minorista y acercar vivienda a zonas de alto dinamismo económico.

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Generación de empleo y formalización

El proyecto de Santa Anita generará cientos de puestos de trabajo en la etapa constructiva y, una vez operativo, contribuirá a la meta corporativa de 10.000 puestos comerciales formalizados que Eco Plaza proyecta alcanzar con su portafolio de 12 proyectos al 2026.

El desarrollo cuenta con el respaldo de las alianzas estratégicas que el grupo ha venido consolidando con fondos de inversión internacionales y entidades financieras, en el marco del plan de expansión que contempla la llegada de Eco Plaza a mercados de Latinoamérica en una primera fase.