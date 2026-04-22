Resumen

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El proyecto estará ubicado de manera estratégica en el Óvalo de Santa Anita, en la intersección de la Av. La Molina y la Av. Nicolás Ayllón, distrito de Ate. (Foto: Difusión)
El proyecto estará ubicado de manera estratégica en el Óvalo de Santa Anita, en la intersección de la Av. La Molina y la Av. Nicolás Ayllón, distrito de Ate. (Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Grupo Eco Plaza, corporación peruana abocada al desarrollo de proyectos inmobiliarios comerciales, inició el su primer proyecto de desarrollo del 2026 de uso mixto, vivienda y comercio, con más de 22,000 m².

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