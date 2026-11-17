Grupo Falabella anunció el plan de inversiones más alto de su historia, por más de US$1.100 millones para 2027, destinado a continuar impulsando el crecimiento de sus negocios, ampliar su presencia en mercados estratégicos y profundizar el desarrollo de sus capacidades tecnológicas y operacionales.

El anuncio, realizado durante el Investor Day de la compañía, celebrado en Nueva York, considera destinar 45% de la inversión a la expansión y transformación de activos físicos, 35% al desarrollo tecnológico y logístico, y 20% a la apertura de nuevas tiendas, con el objetivo de continuar mejorando la experiencia de los clientes y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la región.

En cuanto a la expansión y transformación de sus activos físicos, la compañía fortalecerá su propuesta omnicanal y la experiencia en las tiendas de Falabella, Sodimac y Tottus. Además, contempla la apertura de 20 tiendas en la región, lo que reforzará su presencia en los países donde opera. Por su parte, Mallplaza continuará con su plan de brownfield para potenciar su propuesta Tier A, incluyendo mejoras en sus últimas adquisiciones en Chile y Colombia.

Otro de los principales focos será el desarrollo de capacidades tecnológicas y logísticas. En lo digital, la compañía escalará Retail Media y fortalecerá el e-commerce con foco en seller y experiencias de vendedor potenciadas por inteligencia artificial y supermercado on-demand.

También relanzará Fpuntos en Perú y Colombia y evolucionará su banca digital hacia una experiencia más conversacional y personalizada. A esto se suman inversiones en logística, para entregar más rápido y mejorar la experiencia de los clientes.

“Contamos con una compañía sólida, eficiente y en condiciones para seguir creciendo de forma rentable. Este plan de inversiones refleja nuestra confianza en las oportunidades que tenemos, especialmente en la región andina, y nuestra convicción de que podemos seguir generando valor a través de la complementariedad y sinergias de nuestros negocios, ofreciendo una experiencia cada vez más integrada a nuestros clientes”, indicó Alejandro González Dale, CEO de Grupo Falabella.

Crecimiento hacia el 2030

Durante el encuentro con inversionistas, Grupo Falabella presentó los principales lineamientos de su estrategia hacia 2030, orientada a profundizar las relaciones con sus clientes, aprovechar las oportunidades que ofrece la complementariedad de sus negocios y continuar impulsando el crecimiento.

La compañía destacó las fortalezas de su ecosistema físico-digital, integrado por Banco Falabella, Falabella Retail, Sodimac, Tottus y Mallplaza, que actualmente llega a 39 millones de clientes en siete países. En este contexto, la estrategia contempla seguir profundizando la integración de servicios financieros, canales digitales, tiendas físicas y centros urbanos, apoyada en el desarrollo de plataformas tecnológicas comunes, el uso de datos e inteligencia artificial y el fortalecimiento de su programa de lealtad Fpuntos.

Entre las oportunidades identificadas destacan el crecimiento del e-commerce y el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, como el negocio de Retail Media, que la compañía aspira a multiplicar por seis hacia 2030.