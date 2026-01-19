Grupo Falabella anunció su plan de inversiones por US$900 millones para el año 2026, orientado a fortalecer el crecimiento de su ecosistema físico-digital, seguir mejorando la experiencia de los clientes y sus capacidades digitales en los mercados donde opera en Latinoamérica.

El Grupo invertirá casi un 40% más respecto de los US$650 millones que consideró el plan anunciado en 2025 y los tres principales focos son:

Seguir transformando sus espacios físicos para potenciar la experiencia de los clientes, a través de la remodelación y ampliación de tiendas y malls (US$500 millones).

Continuar fortaleciendo las capacidades tecnológicas del Grupo con énfasis en plataformas y en potenciar las iniciativas de IA (US$265 millones).

Apertura de nuevas tiendas (US$ 113 millones).

En detalle, el anuncio considera crecer a través de la apertura de 17 nuevas tiendas: Falabella Retail (5) en Chile y Perú, Tottus (7) en Perú, y Sodimac (5) en México y Chile.

“Este plan refleja el momento de crecimiento que atraviesa nuestro ecosistema omnicanal, fortaleciendo tanto la experiencia física de nuestros clientes -a través de la transformación y apertura de nuevos espacios-, como la experiencia digital -potenciando las capacidades de nuestra banca y e-commerce-. Estamos invirtiendo con disciplina y focalizados donde generamos mayor valor para nuestros más de 37 millones de clientes en la región”, señaló el CEO de Grupo Falabella, Alejandro González.

Asimismo, el Grupo Falabella presentó los lineamientos generales de inversión. Mallplaza se enfocará en la expansión y evolución de sus centros urbanos.

Banco Falabella enfocará sus inversiones en continuar fortaleciendo capacidades tecnológicas y desarrollar nuevas funcionalidades. Por último, Tottus abrirá 7 nuevas tiendas, destacando el crecimiento en Perú con el formato Precio Uno.