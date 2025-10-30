La agencia internacional Fitch Ratings mejoró la calificación de riesgo de Grupo Falabella a BBB- con perspectiva estable, lo que implica que la Compañía recuperó el grado de inversión tras dos años.

En su reporte, la clasificadora destacó principalmente el trabajo que ha realizado la empresa para mejorar su rentabilidad operacional y reducir sus niveles de deuda.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Grupo Falabella hoy cuenta con un margen Ebitda de 15% en el primer semestre de 2025 gracias a la mejora transversal de sus operaciones a nivel regional.

MÁS INFORMACIÓN: Pluspetrol: accidente de helicóptero de Helisur deja tres fallecidos

El ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda, por su parte, al cierre del segundo trimestre del 2025 se situó en 1,9 veces, lejos de las 8,2 veces que tuvo al momento de la baja en su calificación en noviembre del 2023.

“Este cambio respalda el buen momento de Grupo Falabella y ratifica nuestra capacidad para seguir creciendo, la resiliencia de nuestro modelo de negocios y el compromiso de nuestros equipos en todos los países donde operamos. La mejora en la calificación responde a los esfuerzos sostenidos por fortalecer nuestra posición financiera, optimizar nuestras operaciones y seguir generando valor para nuestros clientes, colaboradores, inversionistas y comunidades. Seguiremos trabajando con responsabilidad y visión de largo plazo, buscando oportunidades en la región”, destacó Alejandro González, CEO de la Compañía.

Por su parte, Juan Pablo Harrison, CFO de Falabella agregó que “esta rápida recuperación de la calificación reconoce que nuestra posición financiera es sólida y consistente en el tiempo, reflejando una gestión disciplinada, con un buen control de gastos, mejores niveles de generación de caja, además de una sólida estructura de capital”.

Asimismo, la compañía destacó que durante el segundo trimestre de este año el grupo reportó utilidades por US$390 millones, acumulando ganancias de US$596 millones al primer semestre, lo que representa un aumento de 221% frente a la primera mitad del año pasado.