Resumen

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El Ebitda fue de US$584 millones (+15% a/a), con un margen de 16,2%, superior al 15,1% registrado en el primer trimestre de 2025. (Foto: Archivo El Comercio)
El Ebitda fue de US$584 millones (+15% a/a), con un margen de 16,2%, superior al 15,1% registrado en el primer trimestre de 2025. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

Grupo Falabella reportó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 e informó una utilidad de US$253 millones, lo que representa un crecimiento de 22% respecto del mismo período del año anterior, impulsada por la rentabilidad operacional de sus negocios.

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