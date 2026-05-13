Grupo Falabella reportó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 e informó una utilidad de US$253 millones, lo que representa un crecimiento de 22% respecto del mismo período del año anterior, impulsada por la rentabilidad operacional de sus negocios.

Los ingresos consolidados alcanzaron los US$3.601 millones, con un aumento de 7% año a año, mientras que el Ebitda fue de US$584 millones (+15% a/a), con un margen de 16,2%, superior al 15,1% registrado en el primer trimestre de 2025, reflejando avances consistentes en una mayor rentabilidad operacional y ejecución de la estrategia.

“Estos resultados dan cuenta de la resiliencia de nuestra estrategia y de la capacidad de ejecución de nuestros equipos. En un trimestre más exigente para distintos sectores, logramos mantener el foco, adaptarnos y avanzar en nuestras prioridades, lo que nos permitió sostener el desempeño y seguir fortaleciendo nuestra posición como compañía”, señaló Alejandro González, gerente general de Grupo Falabella.

Desempeño por negocio

En el negocio de banca digital, Banco Falabella continuó mostrando un crecimiento complementado con beneficios para los más de 8.5 millones de clientes activos. Así, la cartera alcanzó US$8.3 mil millones (+18% a/a), con niveles de riesgo saludables. Este desempeño se vio acompañado por un crecimiento de 17% en las compras con medios de pago propios, con más de 770 mil nuevas cuentas y tarjetas durante el trimestre.

En retail, los tres formatos mostraron un desempeño positivo, con un crecimiento conjunto de ingresos de 6% a/a. Tottus lideró con un alza de 9%, impulsado por la profundización de su propuesta enfocada en calidad y precios accesibles, un surtido ampliado y mejoras continuas en el layout y la experiencia en tienda.

Falabella Retail creció 8%, apoyado en su estrategia “Lo Último, Primero en Falabella” y el fortalecimiento de su oferta de marcas especialistas, trayendo a la región más de 60 nuevas marcas exclusivas. Por su parte, Sodimac registró un crecimiento de 2% a/a, continuando la integración de tiendas físicas y capacidades digitales, con un foco especial en robustecer la propuesta para el cliente profesional (PRO), permitiendo capturar nuevas oportunidades de crecimiento.

Mallplaza logró más de 95 millones de visitas durante el trimestre (+3% a/a) y un crecimiento de 5,1% en Same Store Rent, evidenciando la solidez operativa del negocio. Asimismo, avanzó en su plan de expansión con el inicio de obras estratégicas en Mallplaza Trébol, Mallplaza Oeste, Mallplaza Trujillo y Mallplaza Piura, junto con un sólido desempeño de Mallplaza Premium Outlet Concepción en operación.

A su vez la propuesta omnicanal continuó traccionando, en el periodo destacó el GMV (valor total de ventas en comercio electrónico) de los canales digitales de los tres retailers, creciendo 21% a/a de forma consolidada, impulsado por un aumento de 40% en las ventas de Sellers (terceros vendedores), gracias a mejoras relevantes en velocidad de entrega, surtido y experiencia digital.

Grupo Falabella también informó que durante el trimestre, S&P Global Ratings elevó la clasificación de riesgo de la compañía a BBB- (grado de inversión) con perspectiva estable, sumándose a la mejora previamente otorgada por Fitch Ratings, reflejando el fortalecimiento sostenido de las métricas financieras y operacionales de la compañía.

“Estamos preparados para enfrentar un entorno geopolítico marcado por mayores niveles de incertidumbre y consumo desafiado. Continuaremos ejecutando nuestra estrategia con disciplina, impulsando un plan de inversión con visión de largo plazo y foco en aumentar la flexibilidad operativa y logística, manteniendo una sólida disciplina financiera”, sostuvo González.