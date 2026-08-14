El Grupo Falabella reportó utilidades por US$242 millones durante el segundo trimestre, gracias al positivo desempeño de todos sus negocios, superando en un 14% los resultados del mismo período del año anterior (US$213 millones), lo que dio cuenta del mejor segundo trimestre a nivel operacional en la historia del Grupo.

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Al incluir el efecto contable de revalorización de activos (fair value), las ganancias de la compañía fueron de US$330 millones. Los ingresos consolidados ascendieron a US$3.781 millones, con un aumento de 10% año a año, mientras que el Ebitda llegó a US$549 millones, un 7% más que en el mismo período de 2025, con un margen Ebitda de 14,5%.

Además, el banco reportó un alza de 26% en los ingresos consolidados, los centros comerciales un 9% y los tres retailers también demostraron un avance con un alza interanual de 8%. En el ámbito digital, el GMV del Grupo aumentó 19%, impulsado por el crecimiento de 34% en las ventas de Sellers y por mejoras en el surtido, la velocidad de entrega y la experiencia de compra.

Al respecto, el gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González, señaló que “en un entorno más exigente para el consumo, estos resultados reflejan la resiliencia de nuestra estrategia. Nuestros negocios de retail, banca digital y centros comerciales nos permiten acompañar a las personas en distintos momentos de su vida, con soluciones y experiencias que abarcan sus necesidades cotidianas, proyectos, servicios financieros, espacios de encuentro y entretención. Esta es la fortaleza de nuestro ecosistema, que radica en las sinergias que produce cada negocio para potenciar al Grupo”.

Desempeño por negocio

La cartera de colocaciones de Banco Falabella creció 18% y alcanzó los US$8.7 mil millones, manteniendo niveles de riesgo controlados. Durante el trimestre se abrieron más de 810 mil cuentas y tarjetas de crédito, mientras que las compras realizadas con sus medios de pago aumentaron 17%, hasta los US$7.9 mil millones.

Falabella Retail aumentó sus ingresos 10%, impulsados por el crecimiento de 21% del canal online y de 3% en tiendas físicas. La compañía continuó fortaleciendo su propuesta multiespecialista, apoyada en marcas propias y exclusivas y mayores capacidades omnicanales que han permitido ofrecer un mejor servicio a clientes y Sellers.

Tottus incrementó sus ingresos 11%, impulsados por una propuesta enfocada en calidad y precios accesibles, la ampliación del surtido y las mejoras en la experiencia en tienda. A nivel consolidado, el Ebitda creció un 6% interanual y su canal online un 34%, apoyado en el desempeño de la aplicación y del sitio web, además del dinamismo de las categorías de alimentos y productos no alimenticios.

Sodimac registró un crecimiento de 4% (+10% incluido México y Colombia) en sus ingresos y continuó fortaleciendo su propuesta para el cliente PRO, junto con avanzar en su estrategia omnicanal. Su GMV online aumentó 13% y alcanzó una penetración de 19%, apalancado en las capacidades digitales y logísticas del Grupo, además de la incorporación de nuevos Sellers y alianzas.

Mallplaza aumentó su Ebitda en 10% y recibió más de 95 millones de visitas durante el trimestre. Asimismo, avanzó en su plan de inversión y transformación, con más de la mitad del programa comprometido en proyectos en construcción y obras en ejecución en Chile y Perú. En línea con su estrategia de crecimiento, la compañía acordó la adquisición de ocho centros comerciales Gran Plaza en Colombia por un valor de US$376 millones.