El Ebitda de la Compañía alcanzó los US$549 millones, con un alza de un 7% interanual, mientras que los ingresos consolidados subieron un 10%. (Foto: Archivo El Comercio).
El Ebitda de la Compañía alcanzó los US$549 millones, con un alza de un 7% interanual, mientras que los ingresos consolidados subieron un 10%. (Foto: Archivo El Comercio).
Por Redacción EC

El Grupo Falabella reportó utilidades por US$242 millones durante el segundo trimestre, gracias al positivo desempeño de todos sus negocios, superando en un 14% los resultados del mismo período del año anterior (US$213 millones), lo que dio cuenta del mejor segundo trimestre a nivel operacional en la historia del Grupo.

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