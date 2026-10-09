La firma de los MOU fue aprobada en los directorios de Falabella S.A. y Mallplaza. Foto: EC.
La firma de los MOU fue aprobada en los directorios de Falabella S.A. y Mallplaza. Foto: EC.
Por Redacción EC

Grupo Falabella (Falabella S.A.) y su filial Mallplaza (Plaza S.A.) firmaron dos Memorándum de Entendimiento (MOU) no vinculantes para potenciar el desarrollo y rentabilidad de parte de los activos inmobiliarios del conglomerado, en una operación que además busca simplificar la estructura de esta área de negocio y consolidar a Mallplaza como el único operador y desarrollador de centros comerciales del Grupo.

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