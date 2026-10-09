Grupo Falabella (Falabella S.A.) y su filial Mallplaza (Plaza S.A.) firmaron dos Memorándum de Entendimiento (MOU) no vinculantes para potenciar el desarrollo y rentabilidad de parte de los activos inmobiliarios del conglomerado, en una operación que además busca simplificar la estructura de esta área de negocio y consolidar a Mallplaza como el único operador y desarrollador de centros comerciales del Grupo.

El primer acuerdo, en Chile, contempla que, tras la realización de un due diligence satisfactorio y la suscripción de un acuerdo marco entre las partes, se procederá a la creación de una sociedad en joint venture que agrupará seis activos actualmente gestionados por Falabella Inmobiliario, Open Plaza Rancagua, Santa Julia en Viña del Mar, Chillán, La Calera y Ovalle, además de un inmueble en Valdivia, valorizados en UF 4.857.500 (aproximadamente US$200 millones), y que comprenden una superficie arrendable bruta de aproximadamente 140 mil metros cuadrados.

Mallplaza ingresará a esta sociedad mediante un aumento de capital, destinado principalmente a financiar proyectos de expansión y transformación de dichos activos. Tras ello, Mallplaza pasará a controlar y operar los activos con una participación de al menos 51%.

El segundo, en Perú, incluye el desarrollo conjunto de un proyecto greenfield compuesto por un centro comercial y otros usos mixtos, ubicado en el distrito de San Isidro, actualmente de propiedad de Inmobiliaria SIC S.A. (“ISIC”), filial de Falabella S.A. Una vez obtenidos los permisos y cumplidas las condiciones previstas, ISIC realizará un aumento de capital para financiar el desarrollo de dicho proyecto, a ser enterado por Falabella S.A. y Mallplaza. Una vez desarrollado el proyecto, Mallplaza alcanzará una participación del 51% en ISIC.

“Esta operación es consistente con nuestra estrategia de tener una organización cada vez más enfocada y aprovechar de mejor manera las capacidades que existen dentro del Grupo. Mallplaza cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y operación de centros comerciales, por lo que concentrar esta gestión nos permitirá potenciar estos activos, acelerar sus planes de desarrollo y seguir creando valor para el ecosistema en su conjunto”, señaló Alejandro González Dale, gerente general de Grupo Falabella.

Por su parte, Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza, afirmó que “crecer es parte del ADN de Mallplaza y este acuerdo representa una nueva oportunidad para seguir robusteciendo nuestra plataforma en la Región Andina, consolidar una propuesta de valor más atractiva, centrada en las personas, que evolucione junto a las ciudades y contribuya al desarrollo económico, urbano y social de las comunidades donde estamos presentes. Así, avanzaremos con un centro urbano icónico en Perú e incrementaremos nuestra presencia en nuevas ciudades en Chile”.

Cabe precisar que la firma de los MOU fue aprobada en los directorios de Falabella S.A. y Mallplaza, y contó con valorizaciones independientes. Con este paso, se inicia el proceso de implementación de ambas operaciones, que considera la negociación y suscripción de los acuerdos definitivos y vinculantes, procesos de due diligence, obtención de permisos y las demás condiciones requeridas para su materialización.