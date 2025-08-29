En Arequipa, el Grupo Gloria estrenó la primera planta fotovoltaica en el Perú de autoconsumo en la industria cementera, con una inversión que superó los US$23.5 millones.

La planta solar cuenta con una capacidad instalada de 28 megavatios pico (MVp) y fue construida en un tiempo récord de aproximadamente 410 días.

Su puesta en marcha permitirá a Cemento Yura cubrir el 30% de la demanda energética de su planta principal, reduciendo significativamente el uso de energía convencional y la dependencia de fuentes fósiles.

Sostenibilidad

Por otra parte, el Grupo Gloria remarcó la importancia de la sostenibilidad. Según Reinaldo Serra, su gerente corporativo de Asuntos Públicos y Sustentabilidad, cada adquisición de la compañía, cada inyección de inversión que se realiza, debe nacer sustentable y debe tener “un propósito de economía circular”.

“El desafío que tenemos los que promovemos la sostenibilidad es demostrar que es rentable, y la sostenibilidad es altamente rentable”, sostuvo Serra.

Agregó que gracias a la diversificación del grupo, a través de estas empresas que responden a cada una de las divisiones de negocio, la economía circular se ha hecho una realidad.