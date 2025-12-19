Grupo Gloria obtiene, mediante una resolución ministerial, una concesión otorgada por el Estado para el inicio de estudios de un parque eólico en el norte del país.

De esta manera, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó una concesión temporal a la empresa illapu Energy, controlada por el Grupo Gloria, para la ejecución de los estudios de factibilidad del proyecto “Parque Eólico Don Jorge V”.

La iniciativa contempla una capacidad instalada estimada de 64.8 megavatios (MW). La medida autoriza a la empresa a desarrollar dichos estudios por un plazo de 24 meses, contados desde la publicación de la norma. La autorización vence el 5 de diciembre del 2027.

De acuerdo con la resolución, los estudios se llevarán a cabo en los distritos de Saña, Reque y Tumán, ubicados en la provincia de Chiclayo (Lambayeque).

Además, el Minem señaló que la solicitud presentada por Illapu Energy cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del sector.

Vale precisar que, Illapu Energy actualmente opera la central térmica Planta Huachipa, con una capacidad de 13.6 MW (San Juan de Lurigancho), la cual abastece las operaciones industriales lecheras del Grupo Gloria.