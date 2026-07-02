El Grupo Gloria confirmó que una de sus empresas, Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) pagó 200.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, por servicios de asesoría contratados en 2024.

Asimismo, la empresa negó que dicha contratación haya tenido como objetivo influir en procesos judiciales o en autoridades del Estado boliviano. Esta revelación forma parte de la respuesta enviada por Leche Gloria S.A. a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), luego que el regulador solicitará explicaciones sobre las publicaciones periodísticas que vinculan a Zapatero con gestiones realizadas en favor del conglomerado peruano en Bolivia.

Como se recuerda, el pasado 24 de junio, un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía de España afirmó que el expresidente español habría realizado gestiones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses de Grupo Gloria en litigios que mantenía con el Estado de Bolivia.

En el documento enviado a la SMV, Leche Gloria señaló que SOBOCE, empresa del Grupo Gloria, con operaciones en Bolivia, informó que contrató a Rodríguez Zapatero en 2024 para prestar “un servicio de asesoría de asuntos públicos” relacionado con su reclamación por el pago de la expropiación de una participación accionaria en la cementera FANCESA en el 2010.

“SOBOCE contactó al señor Rodríguez Zapatero en el año 2024 para la prestación de un servicio de asesoría de asuntos públicos en diversos aspectos comunicacionales e institucionales relacionados con su reclamo del pago de la expropiación de acciones antes mencionada, por cuyos servicios cobró la suma de € 200.000, pagados debidamente a través del sistema financiero“, se lee en el documento.

Según el conglomerado peruano, el exmandatario brindó asesoría en diversos aspectos comunicacionales e institucionales vinculados a este proceso. Cabe precisar que la SMV solicitó la información a Leche Gloria ya que tiene el rol de empresa designada para comunicar los Hechos de Importancia del Grupo Gloria.

Asimismo, el Grupo Gloria defendió la legalidad de la contratación de Rodríguez Zapatero y sostiene que la información difundida “no recoge información exacta”. Por ende, rechazó la versión que señala que el expresidente español habría intervenido para influir en decisiones judiciales o políticas.

“La participación del Sr. Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente”, añade el documento.

Por otro lado, la empresa también cuestionó una sentencia emitida en Bolivia que obligó a pagar 744 millones de bolivianos a favor de FANCESA por un supuesto caso de competencia desleal. Según SOBOCE, dicho fallo incluyó 479 millones de bolivianos por concepto de “daño al proyecto de vida”, figura que considera improcedente tratándose de una persona jurídica.