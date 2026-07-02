Grupo Gloria defendió la legalidad de la contratación de Rodríguez Zapatero y sostiene que la información difundida “no recoge información exacta”. Por ende, rechazó la versión que señala que el expresidente español habría intervenido para influir en decisiones judiciales o políticas. (Foto de Thomas COEX / AFP)
Grupo Gloria defendió la legalidad de la contratación de Rodríguez Zapatero y sostiene que la información difundida “no recoge información exacta”. Por ende, rechazó la versión que señala que el expresidente español habría intervenido para influir en decisiones judiciales o políticas. (Foto de Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Redacción EC

El Grupo Gloria confirmó que una de sus empresas, Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) pagó 200.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, por servicios de asesoría contratados en 2024.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.