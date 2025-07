El Grupo Gloria anunció la venta de los activos de su negocio en Puerto Rico, que incluyen sus empresas vinculadas Suiza Dairy y Suiza Fruits, así como su planta de Aguadilla.

La venta incluye el uso de la marca Suiza Dairy en Puerto Rico y el Caribe, con excepción de República Dominicana y Haití.

El Grupo Gloria indicó que la transacción fue realizada con la empresa Suiza Caribe LLC, afiliada a CC1 Companies (empresa dueña de Coca Cola Puerto Rico Bottlers), que adquirió las instalaciones de procesamiento de leche y distribución ubicadas en Aguadilla.

Cabe precisar que Suiza Dairy, bajo la gestión del Grupo Gloria, fue el líder de la industria láctea puertorriqueña, contribuyendo al abastecimiento local y al desarrollo de productos nutricionales de calidad.

La decisión de venta, luego de la suspensión de operaciones el año pasado en Puerto Rico, es parte de una evaluación estratégica del portafolio internacional del Grupo Gloria, que prioriza la eficiencia operativa y el enfoque en sus principales mercados en Sudamérica.

Asimismo, la compañía señaló que continuará fortaleciendo sus operaciones en Sudamérica e invirtiendo en innovación, sostenibilidad y desarrollo de productos que respondan a las necesidades de los consumidores.

¿Se veía venir?

En noviembre del año pasado, el Grupo Gloría informó de la suspensión indefinida de sus actividades en la isla; una decisión que involucraba a sus empresas Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation y Neva, dedicadas a la manufactura y distribución de productos lácteos, jugos, refrescos y plásticos.

El holding peruano explicó que tomaban dicha medida por las condiciones regulatorias en Puerto Rico, que -consideraban- se volvieron un obstáculo significativo para el desarrollo de sus operaciones. De acuerdo a la empresa, el entorno desfavorable afectó sus resultados y no permitió un crecimiento sustentable en dicho territorio.

En conversación con El Comercio en noviembre pasado, Claudio Rodríguez, presidente ejecutivo del Grupo Gloria, sostuvo que Puerto Rico era un mercado bastante complejo, que no había sido lo suficiente para que pudieran seguir apostando. “Las regulaciones y las reglas de juego nunca han sido claras, a tal punto que, cuando llega un momento en que ya los números no dan, no tenemos seguridad de los reguladores, y debemos tomar decisiones difíciles”, dijo.