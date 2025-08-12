El grupo Latam anunció la implementación de la función de Apple para compartir la ubicación de artículos con un AirTag y accesorios de la red “Find My”.

A partir de hoy, los pasajeros de Latam que utilicen un AirTag o un accesorio de la red “Find My” en sus pertenencias podrán compartir de forma privada y segura su ubicación con el grupo a través de la aplicación en su iPhone, iPad o Mac. Esta integración permitirá a Latam mejorar significativamente la eficiencia en la localización y recuperación de equipaje perdido.

“En Latam , sabemos que pueden ocurrir inconvenientes con el equipaje. Transportamos más de 40 millones de piezas de equipaje por año, con un positivo desempeño a nivel mundial ya que nuestros índices de extravío están aproximadamente un 50% por debajo del promedio del sector. Pero claramente entendemos que es un tema crítico para aquellos clientes con equipaje demorado”, afirmó Paulo Miranda, Vicepresidente de Clientes del Grupo Latam Airlines.

Miranda agregó que esta funcionalidad no solo brinda mayor tranquilidad a sus pasajeros, sino que también refuerza la innovación tecnológica como un pilar central en la transformación de la experiencia de viaje a través de soluciones inteligentes y centradas en el cliente.

Seguimiento de equipaje

Latam explicó que si tu equipaje se retrasa, puedes informar a la aerolínea exactamente dónde se encuentra tu maleta, solo necesitas generar un enlace desde tu iPhone, iPad o Mac abriendo la aplicación “Find My” y creando un enlace de compartir la ubicación del ítem. Luego, tendrás que ingresar ese enlace en tu informe de equipaje retrasado a través del sitio web de autoservicio de SITA.

La función de compartir la ubicación de ítems se basa en la red “Find My” de Apple, una red de colaboración masiva de más de mil millones de dispositivos Apple que utiliza tecnología inalámbrica Bluetooth para detectar dispositivos o artículos perdidos cercanos e informar su ubicación aproximada al propietario.