En julio del año pasado, semanas antes de que iniciara el Gobierno de Pedro Castillo, la constructora mexicana Marhnos se adjudicó el proyecto para la construcción y mantenimiento de los Colegios de Alto Rendimiento en las regiones de Cusco, Pasco y Huancavelica (COAR Centro). Sin embargo, la entrega oficial del escrito de la adjudicación se dio la semana pasada, por lo que las obras recién podrán iniciar. En esta entrevista, Héctor Aguilar, director de infraestructura social del Grupo Marhnos, cuenta los detalles del proyecto y los objetivos de la empresa en el Perú.

—Ustedes ganaron la licitación del COAR Centro por ser el único postor del concurso en julio del año pasado. ¿Por qué recién la adjudicación se dio en marzo de 2022?

La adjudicación se dio desde julio. Dentro del proceso al no presentarse terceros interesados el proyecto se nos adjudicó a nosotros. El tema es que el documento oficial que se tiene que entregar, los temas administrativos, nos lo entregaron apenas hace unos días, por lo que no es que se nos acaba de adjudicar, sino que se nos acaba de notificar la adjudicación.

—¿Esta demora en la entrega de los documentos retrasará la inversión?

La inversión de los tres colegios es de aproximadamente S/228 millones. Ahora nos dan 90 días para juntar la documentación, presentar algunas fianzas y procesos administrativos para firmar el contrato. Una vez se firma el contrato, tenemos un año para hacer el expediente técnico final y el cierre financiero. Luego tenemos dos años para realizar la construcción.

—¿Entonces la construcción de los tres colegios debería iniciar a finales del 2023?

De aquí a un año y tres meses deberíamos comenzar la construcción como tal, previos estudios. Luego son dos años para entregar y tenemos la operación de la infraestructura por 20 años.

—Como bien mencionó, este es un proyecto de Asociación Público Privada (APP). ¿Usted considera que el Perú es un país propicio o con condiciones para seguir explotando esta modalidad de contratación?

Sí, sugeriría que se continúe a través de APP porque te garantiza el estado óptimo de la infraestructura. En Perú hay muchas escuelas que se están cayendo porque la obra tradicional se entrega y a los 10 o 15 años tiene bastantes deficiencias. Eso no sucede cuando la empresa también se responsable de la ejecución.

—¿Esta visión es independientemente de la situación política del Perú?

El Perú es propicio porque a pesar de la situación política que podrían pasar su economía es estable. Su gobierno, independientemente del momento, no ha mostrado falta a los procesos de infraestructura, tiene proyectos vigentes de transporte, de energía, de salud y en todos ellos ha cumplido con sus obligaciones. Eso da cierta certeza. Es verdad que hay veces en que la adjudicación se ha estancado meses o años, pero una vez se da la adjudicación los procesos caminan.

—Una vez se da la adjudicación los procesos caminan, pero en el Perú es difícil que se adjudique. El proyecto COAR Centro estaba en cartera de Proinversión desde 2014 y si no se hubieran presentado ustedes el concurso se hubiera declarado desierto. Muchos otros proyectos APP en la misma cartera siguen sin encontrar postores. ¿Qué hacer para que no se estanquen los proyectos de APP?

Para que puedas entrar o no a un proyecto tienes que conocerlo bien. Nosotros conocemos el proyecto desde que nació. Tal vez el plazo que se dio no convenció a que otras empresas lo consideren atractivo. En este caso en particular también fue porque el proceso se dio durante el proceso electoral. Hubo mucho ruido político, las empresas tenían más miedo por la incertidumbre de lo que podía pasar. Nosotros apostamos porque tenemos siete años en el Perú y hay que ser paciente para comprender en qué se debe invertir.

—¿Cuáles son los planes de Marnhos en el Perú?

Este es el primer proyecto de APP que nos adjudicamos, pero tenemos otros en los que estamos participando. Nosotros propusimos la iniciativa para un paquete de colegios en riesgo en el que esperamos que eventualmente se dé la declaratoria de interés. También estamos con proyectos de infraestructura urbana, estacionamientos en el centro histórico de Lima y queremos participar en los proyectos de APP de hospitales de Piura y Chimbote. Estamos buscando oportunidades en Perú y hemos llegado para quedarnos.

—¿En qué se parece o diferencia el Perú a otros países en los que tienen operaciones?

Latinoamérica tiene países resilientes que a pesar de lo que pase salen fortalecidos. Perú, Brasil y México tienen recursos medioambientales que siempre son requeridos y les dan estabilidad. Sus economías no se detienen. Los más temerosos son los internos. Cuando la crisis es en Perú son los peruanos y en México son los mexicanos, suele pasar. En Latinoamérica no podemos ser alérgicos al riesgo, sino conocer las reglas del juego y jugar.

