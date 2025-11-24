Tras más de 13 años de trayectoria como Grupo Octagón, la compañía inmobiliaria inicia una nueva etapa bajo el nombre Grupo Santa María La nueva identidad refleja su madurez empresarial y una visión más integral del negocio inmobiliario.

“Esta transformación responde a una evolución natural que nos permite proyectar una organización más sólida, moderna y con servicios especializados capaces de atender todo el ciclo de desarrollo inmobiliario”, señaló Fernando Cisneros, CEO de Grupo Santa María.

El Grupo Santa María busca consolidarse como un referente en soluciones integrales que combinan diseño, eficiencia y sostenibilidad. La nueva estructura del grupo se apoya en tres unidades de negocio: gestión de proyectos, construcción y outsourcing de ventas, lo que le permite ofrecer una propuesta completa, eficiente y coherente para inversionistas, desarrolladores y compradores finales.

El sector inmobiliario peruano mantiene un crecimiento sostenido, representando el 9.2% del PBI nacional, con más de 700 empresas desarrolladoras activas y una demanda insatisfecha de vivienda que supera las 950 mil unidades. En este contexto, GSM identificó una oportunidad clara en la vivienda social, un segmento que concentra más del 60% de la inversión en proyectos multifamiliares y terrenos urbanos.

Como parte de esta nueva etapa, el grupo anuncia el lanzamiento del Condominio Solaris, su primer proyecto ubicado en Chorrillos (Lima Sur). Solaris propone un modelo de vivienda de interés social (VIS) con precios accesibles. Contará con más de 360 departamentos distribuidos en tres torres de 14 pisos, áreas comunes ecoamigables y financiamiento bajo el programa MiVivienda.

Según el Estudio Insight Hunting SEO, desarrollado por la unidad de ciencia de datos de Impulso para el Grupo Santa María, se ha detectado que el 63% de las búsquedas online de vivienda social en Lima se concentran en Chorrillos y sus zonas aledañas, siendo los menores de 40 años el segmento principal. Los factores más valorados por este público son la cercanía al transporte público, la seguridad y la accesibilidad a servicios básicos, tendencias que respaldan estratégicamente la propuesta del proyecto Solaris.

El proyecto, con una inversión de US$21.5 millones, se ejecutará en tres etapas y apunta a convertirse en un referente en el desarrollo y construcción de vivienda sostenibles. “Solaris simboliza nuestra visión de hacer de la vivienda social una experiencia digna, moderna y funcional, sin sacrificar diseño ni bienestar”, destacó Cisneros.