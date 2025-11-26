El Grupo Romero informó a través de un Hecho de Importancia hacía la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que a través de una de sus subsidiarias adquirió el 100% del accionista controlador de Orygen Perú S.A.A.

PUEDES VER: TUUA de transferencia sigue vigente: Gobierno busca compensaciones y alista anuncio para la próxima semana

De esta manera, Orygen reveló que su accionista principal Niagara Energý S.A.C les informó que el martes 25 de noviembre, que Niagara Holdings S.A.R.L (accionista controlador indirecto de Niagara Holdings S.A.C) ha suscrito un contrato de compraventa de acciones (purchase and sale agreement) con Inversiones Piurana S.A.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Inversiones Piuranas S.A. es una empresa del Grupo Romero creada para la adquisición, por parte de una afiliada del Grupo Romero, gestionada por InfraCorp, la plataforma de inversiones en energía e infraestructura del Grupo Romero, en los términos acordados en dicho contrato, del 100% de las acciones representativas del capital social Niagara Generation S.A.C.

Cabe precisar que la operación aún no está cerrada según indica el documento de la SMV. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) será quien apruebe, en el marco de la Ley N° 31112 y su reglamento (ley de control previo de operaciones de concentración empresarial) la ejecución y cierre de la operación.

“La ejecución y cierre de la operación se encuentran sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes establecidas en el referido contrato de compraventa de acciones, entre las cuales se encuentra la autorización previa por parte de Indecopi. Por lo tanto, cumplimos con precisar que a la fecha de la presente comunicación no se ha producido a favor de Inversiones Piuranas S.A. o sus afiliadas, la transferencia de propiedad de las acciones representativas del capital social de Niagara Generation, lo cual, de conformidad con la Ley y el Reglamento, será oportunamente comunicado al mercado cuando suceda”, precisa el documento.