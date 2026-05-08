Grupo Unacem fue incorporado al Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, uno de los principales referentes de sostenibilidad en el mercado de capitales de la región, que agrupa a empresas del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), conformado por Chile, Colombia, México y Perú.
MÁS INFORMACIÓN: Bonos de deuda agraria: MEF solicita extender plazo de publicación de nueva metodología por 15 días adicionales
La inclusión del Grupo UNACEM se sustenta en su desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global, donde alcanzó 78 puntos, resultado que previamente lo ubicó en el Top 10% de su sector e impulsó su ingreso al Sustainability Yearbook 2026.
Cabe precisar que el índice, elaborado por S&P Dow Jones Indices, selecciona a las empresas con mejor desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro del universo del S&P MILA Pacific Alliance Composite, integrando a aquellas que superan a la mayoría de sus pares en cada industria.
LEE TAMBIÉN: Apotur: turismo receptivo muestra señales de crecimiento, pero aún hay retos para consolidar la demanda internacional
Este reconocimiento forma parte del proceso de rebalanceo anual del índice, que evalúa a las compañías por mercado bursátil, como el MILA, y selecciona a aquellas con prácticas más avanzadas en sostenibilidad.
“Este reconocimiento refleja la consistencia de nuestro desempeño en sostenibilidad y cómo este se integra en la gestión del negocio. Es resultado de un enfoque que venimos consolidando en el tiempo”, señaló Julia Sobrevilla, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo unacem.
Trump anuncia decisión de plataforma china