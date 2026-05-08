Grupo Unacem fue incorporado al Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, uno de los principales referentes de sostenibilidad en el mercado de capitales de la región, que agrupa a empresas del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), conformado por Chile, Colombia, México y Perú.

La inclusión del Grupo UNACEM se sustenta en su desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global, donde alcanzó 78 puntos, resultado que previamente lo ubicó en el Top 10% de su sector e impulsó su ingreso al Sustainability Yearbook 2026.

Cabe precisar que el índice, elaborado por S&P Dow Jones Indices, selecciona a las empresas con mejor desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro del universo del S&P MILA Pacific Alliance Composite, integrando a aquellas que superan a la mayoría de sus pares en cada industria.

Este reconocimiento forma parte del proceso de rebalanceo anual del índice, que evalúa a las compañías por mercado bursátil, como el MILA, y selecciona a aquellas con prácticas más avanzadas en sostenibilidad.

“Este reconocimiento refleja la consistencia de nuestro desempeño en sostenibilidad y cómo este se integra en la gestión del negocio. Es resultado de un enfoque que venimos consolidando en el tiempo”, señaló Julia Sobrevilla, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo unacem.