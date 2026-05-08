Resumen

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Este reconocimiento forma parte del proceso de rebalanceo anual del índice. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

Grupo Unacem fue incorporado al Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, uno de los principales referentes de sostenibilidad en el mercado de capitales de la región, que agrupa a empresas del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), conformado por Chile, Colombia, México y Perú.

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