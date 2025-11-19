Grupo Unacem informó que logró ingresos consolidados por S/1.794 millones durante el tercer trimestre del 2025, cifra 0,3% superior al mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por el desempeño favorable de sus operaciones en Perú, Ecuador y Chile.

Asimismo, Unacem Perú registró mayores despachos de cemento con precios estables, además de la adjudicación de nuevos proyectos en el negocio de prefabricados de gran envergadura. Mientras que en Celepsa hubo un incremento en los volúmenes de venta de energía impulsados por nuevos contratos.

“En Perú seguimos viendo una tendencia positiva, con un trimestre en el que nuestro negocio de prefabricados alcanzó ingresos récord y la actividad del mercado acompañó este desempeño. En Estados Unidos, a pesar del entorno retador, hemos mantenido nuestra participación de mercado en Arizona e incrementado en California, lo que reafirma la solidez de nuestra operación. Destacamos también la modernización de Termochilca, que superó los niveles de eficiencia previstos”, sostuvo Pedro Lerner, CEO Corporativo del Grupo Unacem.

En Unacem Ecuador, los ingresos continuaron al alza gracias a mayores volúmenes y precios promedio tanto en cemento como en concreto. En Chile, aunque se reportaron menores ventas de prefabricados y un menor volumen de cemento, los mayores volúmenes y precios en el negocio de concreto compensaron este efecto.

En cuanto al Ebitda de la empresa. durante el trimestre registrado llegó a S/410 millones. Por otro lado, el CAPEX consolidado a septiembre de 2025 ascendió a S/467 millones, un incremento de 10,9% respecto al mismo periodo del 2024, en línea con el plan de sostenibilidad de largo plazo del Grupo.

“Este trimestre nuestro portafolio mostró un desempeño resiliente, con mayores volúmenes en Perú, Ecuador y Chile, junto con un crecimiento sostenido de nuestra plataforma de energía. El EBITDA refleja esta solidez operativa, mientras que el CAPEX respondió a la ejecución de proyectos estratégicos y de sostenibilidad, incluyendo mejoras ambientales y de eficiencia en nuestras operaciones. Estos avances siguen fortaleciendo nuestra posición y respaldando el desempeño acumulado del año”, agregó Alicia Campos, Gerente Corporativo de Estrategia del Grupo Unacem.

Resultados por unidades de negocios y países

Durante el tercer trimestre del 2025, el Grupo Unacem en Perú alcanzó despachos de cemento por 1.561 millones de toneladas (3,2% por encima del tercer trimestre del 2024) e ingresos por S/685 millones, 1,5% más que en 2024. Los ingresos totales de Unacem Perú alcanzaron S/771.2 millones, mostrando un incremento de 6,3% respecto al mismo periodo del año 2024, mientras que el Ebitda del trimestre fue de S/234.4 millones, una disminución de 3,1% frente al tercer trimestre de 2024.

En Unacem Ecuador, los ingresos del tercer trimestre de 2025 alcanzaron los US$47.2 millones de, un incremento de 3,3% versus el mismo trimestre del año pasado. Por el lado de Unacem North America, la compañía alcanzó durante el tercer trimestre volúmenes de despacho de cemento por 323 mil toneladas, lo que representó un incremento de 0,7% frente al mismo periodo del año anterior. Finalmente, Unacem Chile registró despachos de 277 mil metros cúbicos de concreto premezclado, un incremento de 38,3% respecto al tercer trimestre del 2024.