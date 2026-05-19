El Grupo Unacem inició el 2026 alcanzando ingresos consolidados por S/1.789.9 millones durante el primer trimestre del año, lo que representa un crecimiento de 7,1% frente al mismo periodo del 2025.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las operaciones de cemento en Perú y Ecuador, favorecidas por mayores volúmenes y mejores precios promedio, así como por la contribución de los negocios de cemento, concreto y agregados en Chile.

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“Vemos a la mayoría de los mercados en los que operamos con tendencias positivas tanto en volumen como en precios. En el Perú, nuestras unidades de cemento y prefabricados registraron un crecimiento de volúmenes de dos dígitos. Pese a factores externos puntuales en la plataforma de energía que ejercieron presión sobre los márgenes del trimestre. En Chile y en Ecuador observamos una tendencia positiva en la demanda. La resiliencia y el enfoque integrado de nuestras operaciones nos permiten tener confianza en que nuestra gestión se traslade en mejores resultados en los siguientes trimestres”, destacó Pedro Lerner, CEO del Grupo Unacem.

Respecto a los ingresos de las operaciones en el Perú 63% de los ingresos totales) crecieron 8,6%, explicado por mayores volúmenes y precios de cemento y energía, y por el aumento de ventas de productos prefabricados. Específicamente para el caso de Unacem Perú, los ingresos alcanzaron S/817.7 millones, un incremento de 26,9% respecto al primer trimestre del 2025, mientras que el Ebitda del trimestre se situó en S/245.4 millones, 22,9% mayor al periodo mencionado.

En Estados Unidos (20% del total), se registraron ingresos superiores en 5,4% al primer trimestre del 2025 gracias a mayores volúmenes de cemento, concreto y agregados, contexto que fue atenuado debido a mayores costos de mantenimiento programados, los cuales permitirán una mayor eficiencia operativa que mejorará los márgenes en los próximos meses.

Los ingresos de Ecuador (9% del total) subieron 5,6%, explicados por mejores precios y volúmenes de cemento, y mayor volumen en concreto, parcialmente compensados por un menor precio promedio de este último y menor tipo de cambio. En el caso de Chile (9% del total), se mantuvo una tendencia positiva en cemento y concreto, respaldada por una estrategia de precios que permitió fortalecer los ingresos durante el trimestre. Los ingresos del país aumentaron en 2,5% gracias a mayores precios y volúmenes de cemento y concreto.

Mientras que el Ebitda Consolidado del Grupo Unacem al primer trimestre del 2026 se situó en S/320 millones, cifra 17,9% menor a la registrada en el primer trimestre del 2025. Este resultado se deriva principalmente del evento en el ducto de gas de Camisea en el Perú, un evento no recurrente que limitó la capacidad de inyección de energía de Termochilca desde el 1 de marzo hasta el 14 de marzo, así como de los costos del mantenimiento programado en las plantas de EE.UU.

“Nuestra estructura financiera se mantiene robusta. Hemos cerrado el trimestre con un estricto cumplimiento de nuestras obligaciones financieras y una gestión disciplinada de los gastos operativos y administrativos”, explicó Álvaro Morales, CFO del Grupo Unacem.