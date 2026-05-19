Resumen

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Respecto a los ingresos de las operaciones en el Perú 63% de los ingresos totales) crecieron 8,6%, explicado por mayores volúmenes y precios de cemento y energía, y por el aumento de ventas de productos prefabricados. Foto: GEC.
Respecto a los ingresos de las operaciones en el Perú 63% de los ingresos totales) crecieron 8,6%, explicado por mayores volúmenes y precios de cemento y energía, y por el aumento de ventas de productos prefabricados. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Grupo Unacem inició el 2026 alcanzando ingresos consolidados por S/1.789.9 millones durante el primer trimestre del año, lo que representa un crecimiento de 7,1% frente al mismo periodo del 2025.

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