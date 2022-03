Conforme a los criterios de Saber más

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tiene una repercusión mínima en las agroexportaciones peruanas, debido que el país europeo representa apenas en promedio, el 1% del total exportado al mundo, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En los últimos 20 años, las agroexportaciones a la Federación de Rusia han sido muy limitadas, por la distancia geográfica y la ausencia de un acuerdo comercial suscrito con dicho país, que promueva mayores acercamientos. Este 1% de exportaciones está compuesto en un 80% por frutas, y un 12% para café y jengibre.

El Midagri señaló que el Perú ha logrado diversificar sus exportaciones agrarias, impulsado, por su buena disponibilidad de tierras agrícolas, su buen clima, suficiente disponibilidad de agua y su importante mano de obra.

Además, destacó que Estados Unidos, la Unión Europea y sus 27 países miembros, Canadá, China, Chile, Corea del Sur, y los países de la Comunidad Andina de Naciones, representan el 87% de las exportaciones totales en 2021.

Las exportaciones de productos agropecuarios a Rusia en los últimos dos años han sido de valores aún poco representativos, con cifras de US$ 97 millones y US$ 104 millones, en los años 2020 y 2021 respectivamente, cuando las exportaciones de alimentos del Perú al mundo sumaron el año pasado más de US$ 9,000 millones.

Los principales productos que demanda Rusia del Perú son paltas, uvas, mangos, mandarinas y otros cítricos, y nueces del Brasil, todos productos frescos así como café, jengibre y quinua.

En cuanto a Ucrania, nuestras exportaciones de alimentos apenas representan el 0,2% y 0,3% de nuestras colocaciones totales, en el 2020 y 2021 respectivamente, básicamente de palta fresca y café.

