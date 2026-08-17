Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, informó que la Refinería de Talara opera actualmente alrededor de 60.000 barriles diarios, equivalente a cerca del 63% de su capacidad nominal de 95.000 barriles por día. En ese sentido, sostuvo que Petro-Perú deberá investigar las razones por las cuales la planta no alcanza su nivel de procesamiento previsto.

“Está alrededor de 60.000 barriles al día”, respondió el ministro al ser consultado sobre el nivel actual de operación de la refinería durante una entrevista en el programa “Sin Medias Tintas” de Latina.

Además, explicó que el directorio de Petro-Perú tiene entre sus encargos determinar las causas que impiden que la Refinería de Talara llegue a los 95.000 barriles diarios de capacidad.

“Hay un tema que tenemos que investigar y es parte de lo que se le ha encargado al directorio, porque aparentemente ha habido o un mal diseño o un mecanismo intermedio que ha pasado por lo cual no permite llegar a estos 95.000 barriles”, afirmó.

El ministro agregó que, para alcanzar la capacidad de 95,000 barriles diarios, todavía será necesario realizar inversiones para que la refinería pueda operar en condiciones adecuadas.

“Definitivamente, la mala experiencia la ha habido durante estos últimos años. Y eso implica que requiere invertir, incluso para poner 95.000 barriles requiere hacer una inversión importante para que la refinería esté a punto. O sea, todavía nos falta para concluir Talara, pese a que ha costado más de 6.000 millones de dólares”, sostuvo.

Shinno señaló que una operación de Talara a plena capacidad permitiría al país contar con una mayor protección frente a las fluctuaciones del mercado internacional de combustibles, aunque no eliminaría la necesidad de importar hidrocarburos.

Ante la consulta de si una operación al 100% de la capacidad de Talara evitaría la actual problemática de abastecimiento, el ministro precisó que el país continuaría requiriendo importaciones de petróleo. “Si aún tuviera el 100%, igual vamos a necesitar importar petróleo”, manifestó.