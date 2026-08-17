Shinno señaló que una operación de Talara a plena capacidad permitiría al país contar con una mayor protección frente a las fluctuaciones del mercado internacional de combustibles, aunque no eliminaría la necesidad de importar hidrocarburos. Foto: Gob.
Shinno señaló que una operación de Talara a plena capacidad permitiría al país contar con una mayor protección frente a las fluctuaciones del mercado internacional de combustibles, aunque no eliminaría la necesidad de importar hidrocarburos. Foto: Gob.
Por Redacción EC

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, informó que la Refinería de Talara opera actualmente alrededor de 60.000 barriles diarios, equivalente a cerca del 63% de su capacidad nominal de 95.000 barriles por día. En ese sentido, sostuvo que Petro-Perú deberá investigar las razones por las cuales la planta no alcanza su nivel de procesamiento previsto.

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