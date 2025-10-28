Con la llegada de octubre, el espíritu de Halloween se apodera de la imaginación de grandes y chicos. De acuerdo con cifras de la Asociación de Empresarios de Mesa Redonda, se estima que los peruanos gasten entre S/60 y S/300 en sus disfraces.

Además, durante el año pasado, las expectativas de crecimiento fueron de hasta 20%, lo que anticipa que en esta temporada la demanda podría continuar en alza, impulsada por el interés en celebraciones temáticas y el crecimiento del comercio electrónico.

Esta fecha no solo impulsa el comercio tradicional, sino también el digital, ya que los usuarios encuentran en las plataformas la facilidad de acceder a una amplia variedad de disfraces, decoraciones y productos temáticos, además de beneficios como envíos rápidos, diferentes métodos de pago y precios competitivos.

Por su parte, Mercado Libre ha identificado un incremento sostenido en las búsquedas relacionadas con Halloween durante las semanas previas al 31 de octubre, especialmente en categorías como disfraces, decoración, maquillaje y artículos para fiestas.

La plataforma observa que los consumidores priorizan productos prácticos y de entrega rápida, marcando una tendencia hacia la planificación anticipada de las celebraciones.