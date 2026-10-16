Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, manifestó que Halloween impulsa la demanda de disfraces, confecciones, decoración, dulces, entretenimiento y comercio electrónico. En tanto, el Día de la Canción Criolla dinamiza los restaurantes, las peñas, los espectáculos y los servicios gastronómicos. Foto: EC.
Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, manifestó que Halloween impulsa la demanda de disfraces, confecciones, decoración, dulces, entretenimiento y comercio electrónico. En tanto, el Día de la Canción Criolla dinamiza los restaurantes, las peñas, los espectáculos y los servicios gastronómicos. Foto: EC.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó un incremento de ventas de entre 8% y 12% para la campaña del Día de la Canción Criolla y Halloween, respecto a un periodo normal.

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