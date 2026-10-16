La Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó un incremento de ventas de entre 8% y 12% para la campaña del Día de la Canción Criolla y Halloween, respecto a un periodo normal.

“Al ser celebraciones que convocan a distintos públicos, los sectores más favorecidos serían gastronomía, entretenimiento, comercio y confecciones”, manifestó el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, Rodolfo Ojeda.

No obstante, señaló que cada fecha tiene características particulares que los negocios deben aprovechar mediante estrategias comerciales diferenciadas.

Además, el representante gremial sostuvo que Halloween impulsa la demanda de disfraces, confecciones, decoración, dulces, entretenimiento y comercio electrónico. En tanto, el Día de la Canción Criolla dinamiza los restaurantes, las peñas, los espectáculos y los servicios gastronómicos.

Ojeda destacó además que estas campañas representan una oportunidad para captar nuevos clientes y fortalecer sus marcas. En ese sentido, explicó que algunas pymes ya vienen adelantando inventarios, buscando proveedores alternativos, reforzando sus equipos con personal temporal y preparando promociones específicas. También están fortaleciendo sus ventas mediante redes sociales y canales digitales.

Para una campaña exitosa recomendó a las pymes evaluar un incremento de entre 10% y 20% en el capital de trabajo para atender la demanda adicional, siempre en función del historial de ventas, las características del negocio y la demanda que realmente se pueda atender.

“Mi recomendación es no tener sobre stock. La pyme necesita prepararse, pero también debe cuidar su liquidez. Es mejor comprar y producir de manera escalonada que inmovilizar todo el capital en inventarios”, anotó.