Resumen

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El acuerdo abarca el canal tradicional off trade, pieza fundamental en la estrategia comercial de la compañía. (Photo by Philippe HUGUEN / AFP).
El acuerdo abarca el canal tradicional off trade, pieza fundamental en la estrategia comercial de la compañía. (Photo by Philippe HUGUEN / AFP).
/ PHILIPPE HUGUEN
Por Redacción EC

Heineken Perú anunció la firma de un acuerdo maestro de distribución exclusiva para sus productos, con Arca Continental en el país, lo que permitirá atender el canal tradicional en Lima, adicional de las provincias que ya venía atendiendo.

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