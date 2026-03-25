Heineken Perú anunció la firma de un acuerdo maestro de distribución exclusiva para sus productos, con Arca Continental en el país, lo que permitirá atender el canal tradicional en Lima, adicional de las provincias que ya venía atendiendo.

La decisión estratégica está orientada a robustecer su modelo comercial y asegurar la continuidad de su crecimiento de doble dígito en el país. El acuerdo, que entra en vigencia desde el primer trimestre de 2026, consolida una alianza estratégica con uno de los operadores de distribución con mayor experiencia y que cuenta con una de las mayores redes de distribución y comercialización a nivel nacional. Arca Continental en Perú distribuye marcas icónicas como Coca-Cola e Inca Kola.

En Lima, principal plaza del mercado y donde se concentra más de un tercio del volumen de la categoría, el acuerdo abarca el canal tradicional off trade, pieza fundamental en la estrategia comercial de la compañía.

“Esta alianza estratégica reafirma que estamos en el Perú para invertir y construir en el largo plazo. Robustecer nuestro ´route to market´ junto a un socio con la experiencia y fortalezas de Arca Continental nos asegura las capacidades necesarias para sostener nuestro crecimiento y seguir elevando la ejecución de nuestras marcas en el mercado. Con Arca Continental esperamos alcanzar más de 220 miles de puntos de venta cerveceros a nivel nacional”, señaló Jonas Geeraerts, director general de Heineken Perú.

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La alianza contempla una agenda enfocada en conquistar el segmento premium con Heineken y Amstel, ampliar la distribución numérica de Tres Cruces en el canal tradicional, impulsar el desarrollo del portafolio retornable y diferenciar la ejecución en el punto de venta.

“Estamos muy orgullosos de continuar con la distribución del portafolio de Heineken Perú a nivel nacional, lo que demuestra nuestra fortaleza comercial, la amplitud y profesionalismo de nuestra red de distribución, así como nuestras capacidades tecnológicas, entre ellas TUALI, nuestra plataforma digital que fortalece la conexión con miles de bodegueros en el país”, agregó Oscar Gómez-Escobar- director comercial y de Mercadotecnia de Arca Continental en Perú.

Gómez-Escobar destacó que esta alianza también forma parte de su enfoque de construir relaciones con socios estratégicos que generen sinergias con nuestro negocio y que les permitirán seguir fortaleciendo su atención a canales clave, como Horeca y licorerías, especialmente en provincias.